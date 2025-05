La dolorosa razón del CGI usado sobre Kaitlyn Dever (Abby) en The Last of Us: "Empezó a supurar y explotó"

La temporada 2 de The Last of Us ha llegado a su fin y con ella uno de los momentos más impactantes de la serie, marcado por el regreso de Abby a la acción después de protagonizar ESA brutal escena con Joel (Pedro Pascal).

En el epílogo de esta tanta de episodios, se adelanta a los fans qué esperar para la temporada 3, la cual promete romper los esquemas de muchos fans... Sobre todo, con Abby.

Su intérprete, la actriz Kaitlyn Dever, ha hablado en una entrevista con Jimmy Kimmel y compartido algunas curiosidades de su paso por la temporada 2.´

Kaitlyn Dever en The Last of Us | HBO Max

Si bien las diferencias físicas que presenta la actriz con el personaje original del videojuego son muy evidentes, la serie no modificó nada de su aspecto por CGI, a excepción de un doloroso detalle.

Dever ha desvelado que necesitó emplear algunos efectos visuales tras rodar su primera escena en el episodio 1, Future Days.

"Me picó una araña justo antes de rodar esta escena", le dijo Dever a Kimmel. "Creo que me pasó mientras dormía, en mi casa de Los Ángeles... Y tuve que volar para rodar esta otra escena", añadió. "Me sentí fatal. Tuvieron que editar varias escenas mías con esto encima".

La escena en cuestión era el flashback de Abby arrodillada junto a las tumbas de su padre y los demás Luciérnagas, a quienes Joel mató para impedir que desarrollaran una cura con Ellie al final de la temporada 1.

Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us II | Max

La actriz aseguró que la marca de la picadura le duró "durante varias semanas". "Eran miles de dólares por toma", comentó Dever.

"En esa escena empezó a supurar y luego explotó", detalló sobre su herida.