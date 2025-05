La temporada 3 de The Last of Us será más larga y su creador deja caer que necesitará una cuarta para poder terminar

Todos sabíamos ya que The Last of Us tendrá una temporada 3, pero con lo que no contábamos es que muy probablemente también haya una cuarta. ¿Les dará tiempo a cerrar la historia de Ellie? Si aún no has visto los capítulos de la temporada 2, te avisamos de que esta noticia CONTIENE SPOILERS.

Aunque The Last of Us ha renovado ya para la temporada 3 su creador, Craig Mazin, ha dejado caer que es probable que con solo una temporada más no les dé tiempo a contar toda la historia, por lo que podría haber incluso una temporada 4.

En una entrevista a Collider, Craig Mazin ha contado que "hay muchas posibilidades de que la temporada 3 sea más larga que la temporada 2, porque las oportunidades que nos brinda son un poco diferentes.

El creador de la serie, junto a Neil Druckmann, continúa explicando que "lo que pasa con la muerte de Joel (Pedro Pascal) es que es tan impactante, es como una bomba nuclear narrativa, que es difícil alejarse de ella. No podemos simplemente tomarnos un descanso y desviarnos para contar una historia como la de Bill y Frank. Pero no creo que eso se aplique a la temporada 3. Creo que ahí tendremos un poco más de espacio. Pero sin duda, no hay manera de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, nos lo habremos ganado lo suficiente como para volver y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable"