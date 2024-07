La directora de casting de Los Bridgerton cuenta los vídeos de sexo que recibe para la temporada 4: "Inimaginable"

Muy poco a poco se van conociendo más detalles de la temporada 4 de Los Bridgerton. Sin embargo, parece que el dato más importante, quién será el personaje protagonista de la siguiente entrega, aún tardará en llegar. El casting ya está abierto y su directora, Kelly Valentine Henry, ha hablado sobre algunos de los vídeos que le están llegando, y son un poco subidos de tono.

No es ningún secreto que la pasión y las escenas sexuales se han ganado un papel protagonista en la serie, como hemos podido ver en la temporada 3 con Penelope y Colin Bridgerton. Pero, parece ser que los nuevos aspirantes a formar parte de la temporada 4 se han tomado estas escenas demasiado en serio a juzgar por lo que ha revelado la directora de casting.

"Es cada día... Me llegan los vídeos más inimaginables, no solicitados. Es sexo básicamente, no es sexo real pero es bastante perturbador. No son fotos de desnudos, pero ni de lejos", explica Kelly en el podcast Should I Delete That?

Además, ha explicado que casi el 90% de contenido que le llega a su bandeja de entrada es de gente que intenta hacer lo que sea posible por conseguir uno de los mejores papeles en la serie. Incluso recibió una pancarta gigante de una mujer vestida con un traje de época tan grande que se podría colgar en un "andamio".

"Es un poco triste, la verdad. No lo entiendo", comenta la directora de casting.

Aunque aún queda un tiempo para el estreno de la temporada 4 y, por tanto, para que lleguen nuevas escenas íntimas, lo cierto es que Nicola Coughlan y Luke Thompson siempre han comentado que se sintieron muy cómodos al rodar estas escenas de sexo.