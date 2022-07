'Stranger Things': Sale a la luz cuánto cobran los actores y quién es el mejor pagado

La última temporada de 'Stranger Things' ha sido una apuesta tan buena como arriesgada. Y es que la serie ha conseguido encabezar todos los rankings de Netflix hasta situarse como la más vista en inglés.

Hemos visto cómo los chicos de Hawkins han ido creciendo temporada tras temporada, pero, al igual que lo han hecho ellos, también ha pasado lo mismo con sus sueldos.

Winona Ryder y David Harbour

Cuando comenzó la serie, allá por 2016, los mejor pagados eran Winona Ryder y David Harbour, quienes interpretan a Joyce Byers y Jim Hopper. Esto se debe a que tienen una larga trayectoria profesional en este mundo.

Winona Ryder, que ha sido dos veces nominada al Óscar, empezó ganando 100.000 dólares por episodio y, en su momento, era la mejor pagada. Así, en la primera temporada habría ganado 800.000 dólares.

Por otro lado, David Harbour la seguía de cerca cobrando 80.000 dólares por episodio. Lo que en total sumaba entonces 640.000 dólares en la primera entrega de la serie.

Winona Ryder y David Harbour, Joyce y Hopper en 'Stranger Things' | Getty

Ahora, se han desvelado los sueldos de la tercera temporada y ambos han ascendido hasta 350.00 dólares por episodio.

Así, en total cobró cada uno de los actores 2,8 millones de dólares en total por la última temporada. Un precio que hasta ahora pocas veces la plataforma ha estado dispuesto a negociar.

Según estima Celebrity Net Worth, el patrimonio total de Ryder suma actualmente hasta 18 millones de dólares y el de Habour llega a 6 millones.

Millie Bobby Brown

Cabe recordar que cuando Millie Bobby Brown empezó como Eleven solo tenía 13 años. Sin embargo, su popularidad empezó a escalar como también lo hizo su salario.

Al principio "solo" cobraba 20.000 dólares por episodio, ganando en la primera temporada 80.000 dólares.

Millie Bobby Brown | Getty

Sin embargo, en la tercera entrega casi igualó el salario de Ryder y Harbour, llegando a ganar hasta 300.000 dólares por episodio, es decir, 2,4 millones de dólares.

Según CNT, el patrimonio actual de la actriz a su corta edad es de 14 millones de dólares.

Los cuatro amigos de Hawkins

Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) empezaron cobrando 20.000 dólares por episodio.

Tras el éxito de la primera temporada, todo el elenco recibió una bonificación de 60.000 dólares. Sin embargo, en el caso de los cuatro amigos su salario no se vio incrementado en la segunda temporada.

Los niños protagonistas de 'Stranger Things' | Netflix

Eso sí, en la tercera temporada cada uno de ellos ganaron hasta 250.000 dólares por capítulo, es decir, 2 millones.

En cuanto al patrimonio de cada uno, CNW estima que Wolfhard, Schnapp y McLaughlin tienen 3 millones y Matarazzo, 2 millones.

Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery

Nancy, Jonathan y Steve no han tenido tanta suerte. Es más, no se conoce cuál fue su ingreso real en la primera temporada, pero se estima que no pasó de 10.000 dólares por episodio.

Eso sí, todos los datos apuntan a que Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) y Joe Keery (Steve) cobraron por cada capítulo de la tercera temporada al menos 150.000 dólares, es decir, 1,2 millones.

'Strangers Things' | Netflix

En cuanto a la última temporada aún no se conoce cuánto ha cobrado el elenco, pero lo que sí está claro es que cada episodio ha costado al menos 30 millones de dólares y eso que son nueve.

...

Seguro que te interesa:

¿Qué pasa si llamas al número de Surfer Boy Pizza en 'Stranger Things'? La respuesta no te la esperas