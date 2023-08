Demasiado jóvenes: Angus Cloud y otras estrellas del cine y la televisión que fallecieron muy pronto

Hollywood recibía un duro golpe esta semana con una noticia que saltó el lunes. Angus Cloud, actor conocido por interpretar a Fezco en la serie 'Euphoria', había fallecido con solo 25 años. Sucedía una semana después de enterrar a su padre, aunque se desconoce si hay relación entre ambos sucesos, ya que todavía no se han aclarado las causas del deceso, si bien el comunicado de la familia deja entrever que sí: "La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio".

El departamento de bomberos de Oakland, que recibió la llamada de emergencia pero se encontró al chico ya muerto, asegura que la investigación de la muerte sigue activa. Tristemente, como Angus Cloud son muchos los casos de jóvenes intérpretes que han perdido la vida de forma trágica. Recordamos a algunos de ellos.

Cameron Boyce

Cameron Boyce | Getty

Conocido como chico Disney, Cameron Boyce había participado en la serie 'Jessie' interpretando a Luke Ross' y en las películas 'Los descendientes' como Carlos de Vil. En julio de 2019 sorprendió su muerte a los 20 años mientras dormía, habiendo sufrido convulsiones. La posterior autopsia reveló que la causa de la muerte fue un brote de epilepsia.

Charlbi Dean

Muere repentinamente la actriz Charlbi Dean a los 32 años | Cordon Press

Cuando la película 'El triángulo de la tristeza' se preestrenó en Cannes en mayo de 2022, recibiendo una larga ovación y la Palma de Oro, nada hacía presagiar que la desgracia iba a azotar al equipo incluso antes de que la cinta llegase a las salas de cine. Una de sus protagonistas, la modelo y actriz sudafricana Charlbi Dean falleció en agosto de ese año a causa de una sepsis bacteriana con solo 32 años. Antes, la vimos en la serie 'Black Lightning'.

Heather O'Rourke

Heather O'Rourke, la niña de 'Poltergeist' | Cordon Press

La inolvidable niña de pelo liso y rubio de 'Poltergeist' no pudo desarrollar su carrera como actriz adulta. Heather O'Rourke falleció con 12 años tras interpretar a Carol Anne Freeling en la trilogía, además de hacer publicidad y alguna película para televisión. Una obstrucción intestinal le provocó un choque séptico y un paro cardíaco.

Anton Yelchin

El actor Anton Yelchin | EFE

Su papel de Pavel Chekov en varias películas de la saga 'Star Trek' le hicieron popular, aunque Anton Yelchin venía trabajando desde que era niño, cuando empezó en series como 'Urgencias' o 'Taken'. Su muerte fue un accidente trágico y, en cierto modo, bastante inexplicable. Yelchin salió de su coche y mientras lo rodeaba este se puso en marcha, atrapándole contra una pared de ladrillo, provocándole una asfixia traumática contusa.

Samantha Weinstein

La actriz Samantha Weinstein | Getty

Fallecida en mayo de este 2023 a la edad de 28 años, la actriz canadiense Samantha Weinstein comenzó a trabajar a los seis años. Su papel más notable fue el de Heather Mason en la versión de 'Carrie' de 2013 en la que compartió cartel con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore. Su muerte se debió a un cáncer de ovarios, que padeció durante dos años y medio.

River Phoenix

El actor River Phoenix | Cordon Press

La entrañable película 'Cuenta conmigo' convirtió en una estrella a su elenco, entre los que se encontraba River Phoenix, hermano mayor además del también actor Joaquin Phoenix. Después lograría una nominación al Oscar por 'Un lugar en ninguna parte' y la Copa Volpi por 'My Own Private Idaho'. Considerado uno de los intérpretes más prometedores y brillantes de su época, falleció de forma trágica a los 23 años por sobredosis. River acudió a The Viper Room, un club nocturno de Hollywood propiedad de Johnny Depp, junto a sus hermanos Joaquin, Rain, su novia Samantha y otros amigos. Subió al escenario a tocar junto a John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers (con quien solía compartir borracheras y drogas) y dijo sentirse mal. Creía que había tomado demasiadas drogas. Poco después, vomitó y al salir del club cayó al suelo, convulsionando. Joaquin llamó a la ambulancia y Rain le hizo el boca a boca. Cuando la ambulancia llegó, todavía tenía vida, pero no pudieron hacer nada por él en el hospital.

Aaliyah

Aaliyah en 'Romeo debe morir' | Getty

A principios de los 2000, hubo una noticia que impactó al mundo del entretenimiento como ninguna otra. La cantante Aaliyah había causado, con solo 22 años, un fuerte impacto en la industria musical con su aportación al R&B y, además, había protagonizado las películas 'Romeo debe morir' y 'La reina de los condenados', basada en la novela de Anne Rice. En agosto de 2001, ella y su equipo habían grabado el videoclip de 'Rock the Boat' en Bahamas y se dirigían hacia Florida cuando su avión se estrelló e incendió poco después del despegue. Fallecieron ella y otras ocho personas. Al parecer, iban demasiadas personas a bordo para las dimensiones del aparato.

Jonathan Brandis

Jonathan Brandis | Cordon Press

Durante los años noventa, Jonathan Brandis fue un joven talento con una carrera que parecía prometedora. Además de ser seleccionado como protagonista de la secuela de 'La historia interminable', participó en 'Ladybugs' y 'Juntos para vencer', además de tener papeles episódicos en incontables series ('Padres forzosos', 'Se ha escrito un crimen', 'Blossom'...), además de protagonizad 'SeaQuest DSV: Los vigilantes del fondo del mar'. Sin embargo, su carrera se estancó, llevándole a una depresión y, finalmente, al suicidio. Tal y como explicó en una nota que dejó, se sentía frustrado por no ser capaz de volver a tener éxito en su trabajo. Tenía solo 27 años.

El elenco de 'Glee'

Mark Selling, Cory Monteith y Naya Rivera de 'Glee' | Cordon Press

La serie 'Glee', además de tener un enorme éxito durante sus años de emisión, fue objeto de muchas polémicas y rivalidades entre su elenco. Pero nada de eso sería comparable con las tragedias que azotarían a la serie hasta crear su propia leyenda negra.

La primera, aún durante la emisión, fue la muerte por sobredosis de Cory Monteith (Finn Hudson en la ficción) a los 30 años. Fue encontrado muerto en una habitación de hotel y en su sangre se hallaron restos de heroína, alcohol, codeína y morfina; llevaba con problemas de adicción desde los 13.

Después, Mark Salling (Puck) fue arrestado por posesión de pornografía infantil y declarado culpable en diciembre de 2017. Se suicidó en enero, antes de que se dictase su sentencia prevista para el mes de marzo.

Por último, Naya Rivera (Santana) falleció en 2020 por un ahogamiento accidental cuando salió a navegar en un bote en un lago junto a su hijo. Se cree que fue arrastrada por una corriente cuando se bañaban y pudo dejar a su hijo en la embarcación pero no salvarse a sí misma.