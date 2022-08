El 31 de octubre de 1993 el actor River Phoenix falleció a causa de una sobredosis. Una joven promesa de la actuación que a sus 23 años ya había comenzado a ganar relevancia social, gracias a su actitud desvergonzada y sus dotes musicales. Lamentablemente el artista se unió a la malograda lista de intérpretes que nos dejaron de forma prematura.

Phoenix sigue siendo recordado de forma recurrente por su familiares, por lo que no extraña encontrar muestra de cariño el aniversario de su nacimiento. La madre del actor, Arlyn Phoenix, realizó un personal homenaje desde su cuenta de Instagram, con una imagen de ambos en blanco y negro junto al siguiente texto:

"Hace 52 años experimenté un AMOR más allá de todo mi entendimiento que transformó mi vida y se multiplicó dentro y fuera de mi ser. Durante los últimos años de publicaciones en Facebook, he compartido como me afectó profundamente su vida y fallecimiento. Sigue siendo una luz que me guía en mi camino a seguir".

A pesar del malogrado destino de la estrella, su historia sirvió para crear el centro de Construcción de la Paz, River Phoenix de ayuda social para actuar contra los traumas que sufren jóvenes y adultos. Un lugar de prevención donde su madre colabora de forma activa.

La actriz y cantante Rain Phoenix, también ha querido recordar a su hermano en sus redes sociales. Publicando una imagen de River donde se intenta tapar con la mano su rostro, acompañándola de un texto de Henry David Thoreau.

"A la muerte de un amigo, debemos considerar que el destino a través de la confianza nos han mandado la tarea de una doble vida. En lo sucesivo tenemos que cumplir la promesa de vivir por nuestro amigo y por nosotros mismos para el mundo".

Además citó una frase de su canción 'Immolate' con la frase: "Solo soy tan buena como me ha hecho tu amistad...".

Joaquin Phoenix recordó a River tras ganar el Oscar

River fue el mayor de sus cuatro hermanos y solo uno de ellos siguió su suerte en la actuación. Joaquin Phoenix mantenía un fuerte vínculo con el actor y en su discurso de agradecimiento tras ganar el Oscar le hizo mención recitando una de sus canciones.

"He sido un sinvergüenza toda mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces, es difícil trabajar conmigo, y estoy agradecido de que tantos de vosotros en esta sala me hayáis dado una segunda oportunidad".

"Y creo que ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por los errores del pasado, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención, eso es lo mejor de la humanidad".

Joaquin Phoenix va a interpretar al Joker

"Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra. Diciendo: 'Corran al rescate con amor y la paz les seguirá'", expresó el actor.

En septiembre de 2020 el actor fue padre de su primer hijo, junto a la actriz Rooney Mara y decidieron ponerle el nombre de River en memoria de su hermano. Gestos que demuestran que su familia continúa teniendo presente a Phoenix en su día a día.

