Cynthia Nixon, preocupada por el cameo de Kim Cattrall en 'And Just Like That' tras sentir esta decepción

La segunda temporada de 'And Just like That' ya está disponible en HBO Max. La secuela de la famosa serie 'Sexo en Nueva York' ha dado mucho que hablar, incluso antes de su estreno, con el anuncio del regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones, la cuarta integrante del icónico grupo. La relaciones públicas con su atrevida personalidad era la favorita de muchos por lo que los fans estaban encantados con la noticia.

Cattrall no participó en la temporada 1 de 'And Just like That' debido a la tensión que compartía con varias personas del equipo, entre ellas, sus inseparables en la pantalla, Sarah Jessica Parker quien da vida a la icónica Carrie, Cynthia Nixon quien es Miranda en la ficción, y Kristin Davis que interpreta a la dulce Charlotte. A pesar de ello, Cattrall aseguró que nadie había contactado con ella para participar en dicha primera temporada de la secuela.

'Sexo en Nueva York' | HBO

El pasado 1 de junio, la actriz anunció su regreso a la serie en una publicación de Instagram. Cattrall también ha compartido las condiciones que solicitó y las ideas que tuvo para dicho cameo, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Por el momento, el episodio con el cameo de Samantha aun no se ha emitido en la plataforma de streaming. Hasta donde sabemos, Cattrall solo aparecerá en una pequeña escena en la que Samantha tendrá una llamada telefónica con Carrie. Sin embargo, parece que Kim no ha compartido set de rodaje con ninguna de sus excompañeras.

Cynthia Nixon ha compartido su temor a que el cameo de Cattrall no esté la altura de las expectativas de los fans: "Me preocupa que con toda la preparación la gente se pregunte por qué tanto alboroto. Es importante saber que es un cameo muy breve, muy pequeño", ha compartido Nixon con Sunday Times Style.

Las actrices de 'Sexo en Nueva York', Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker | Getty

"Nos decepcionó mucho que se filtrara el secreto de la próxima aparición de Kim", se ha sincerado. "Esperábamos que fuera algo que la gente no supiera hasta que vieran el episodio y que fuera una sorpresa divertida mientras lo miraban".

Hace tan solo unas semanas, Kristin Davis también se ha pronunciado sobre su regreso a la serie y la relación de Catrall con el resto del equipo.