Blake Lively mueve ficha y busca sanciones contra el abogado de Justin Baldoni

Blake Lively, la estrella de Gossip Girl, y Justin Baldoni, el actor de Jane the virgin, están envueltos en una intensa batalla legal por acusaciones de acoso, difamación y conducta indebida en el entorno laboral, tras su trabajo en la adaptación cinematográfica de It Ends With Us.

En febrero de 2025, Lively presentó una demanda contra Baldoni, sus publicistas y la productora Wayfarer Studios, alegando que fue víctima de acoso sexual durante el rodaje. También alegaba que, al expresar sus quejas, fue objeto de una campaña de difamación encubierta en redes sociales.

A petición del equipo legal de Lively, el juez Lewis Liman ya había ordenado en febrero que ambas partes cumplieran con las Reglas de Conducta Profesional de Nueva York, las cuales prohíben ataques personales entre las partes.

Sin embargo, sostienen que el abogado de Justin, Bryan Freedman, violó esa orden con "acusaciones previas al juicio sesgadas e inflamatorias del carácter, la credibilidad y la reputación de la Sra. Lively", según recoge Variety, llevando a cabo una "gira de prensa".

Freedman también ha sido acusado de hacer comentarios públicos que, según el equipo legal de Lively, violan las reglas de conducta profesional impuestas por el tribunal y que podrían influir en la opinión del jurado.

Blake lively y Justin Baldoni bailando en It Ends with Us | Cordon Press

Al día siguiente de la declaración de Lively, el equipo legal de Baldoni presentaba una petición de sanción relacionada con una disputa sobre el descubrimiento de pruebas, que incluía una copiasellada de la transcripción de la declaración de la actriz.

Los abogados de Lively han pedido que dicha transcripción se elimine del expediente judicial, señalando que normalmente ese tipo de documentos debe mantenerse confidencial, salvo por fragmentos necesarios para argumentar puntos legales concretos.

En su escrito, el equipo de Lively advirtió que el objetivo de los demandados es provocar una respuesta pública:

"Los demandados Wayfarer y sus abogados esperan que la Sra. Lively defienda el sellado continuo de la transcripción para poder presentar una narrativa falsa de que la Sra. Lively teme que sutestimonio se haga público, lo cual es completamente falso y profundamente dañino", escribieron.

Después de casi un año de tensiones legales y cuando parecía que las aguas se iban calmando, los actores han vuelto a la carga con las acusaciones mutuas dejando claro que hasta el juicio, en marzo de 2026, no habrá tregua.