'The Last of Us' estaba destinada a convertirse en un rápido fenómeno desde que el proyecto tomó forma en HBO, sobre todo para los amantes del videojuego del mismo nombre.

Protagonizada, curiosamente, por dos caras conocidas de 'Juego de Tronos', Pedro Pascal y Bella Ramsey son el dúo que ya hemos conocido en su extenso primer capítulo.

Ramsey interpreta a Ellie en la serie, pero en una entrevista en The New York Times ha aclarado que se considera de género fluido.

Bella Ramsey en 'The Last of Us' | HBO Max

"Supongo que mi género siempre ha sido fluido. Alguien me llamaba 'ella' y no lo pensaba. Pero sabía que si alguien me llamaba 'él', era como emocionante", explica.

"Soy simplemente una persona. Que te asignen un género no es algo que me guste particularmente. Pero en cuanto a pronombres, realmente no me podría importar menos", asegura, afirmando que cuando se le presentan documentos oficiales marca la casilla de persona no binaria.

Ahora Ramsey está en la cúspide de convertirse en una estrella internacional, casi con toda probabilidad, gracias al papel de Ellie. La expectación con la serie de 'The Last of Us' no ha hecho más que crecer tras su episodio de presentación, que está recibiendo unas críticas muy positivas tanto por los amantes del videojuego como los que llegan por primera vez a este mundo postapocalíptico.

Qué podrás ver en 'The Last of Us'

La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel (Pascal), un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie (Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.