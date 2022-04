Cole Sprouse denuncia la "sexualización" de las actrices infantiles y habla de su propio trauma

Cole Sprouse y su hermano gemelo Dylan empezaron su carrera como actores desde que eran bebés. Solo hay que echar un vistazo a su carrera para descubrir todo lo que han trabajo desde que eran unos niños.

'Fiends', donde Cole daba vida a Ben el hijo de Ross, o 'Un papá genial' junto a Adam Sandler son solo algunos de los títulos más recordados de cuando empezaban en el mundo de la interpretación.

Pero fue con la serie de Disney Channel 'Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' donde su fama llegó a lo más alto y se convirtieron en auténticas estrellas infantiles.

Ahora, Cole Sprouse ha ofrecido una entrevista donde se ha sincerado sobre lo que supone ser un niño actor y los problemas a los que se enfrentan estas personas desde una edad tan joven, sobre todo las mujeres: "Mi hermano y yo solíamos decir '¡Oh, lo lograste! ¡Oh, estás ileso!' No", explica sobre aquellos que conseguían no caer en las drogas, violencia o una vida desordenada.

Ashley Tisdale, Dylan y Cole Sprouse | Getty

"Las mujeres jóvenes en el canal en el que estuvimos [Disney Channel] estaban mucho más fuertemente sexualizadas desde una edad muy temprana que mi hermano y yo, por lo que no hay absolutamente ninguna forma de que podamos comparar nuestras experiencias. Y cada persona que atraviesa ese trauma tiene un experiencia única", explica.

Pero Cole Sprouse hace hincapié en el trato que muchas estrellas infantiles han tenido que soportar por los medios o seguidores donde se les juzga sin descanso: "Cuando hablamos de estrellas infantiles que se vuelven locas, de lo que en realidad no estamos hablando es de cómo la fama es un trauma. Así que estoy violentamente a la defensiva contra las personas que se burlan de algunas de las mujeres jóvenes que estaban en el canal cuando yo era más joven porque no siento que comprenda adecuadamente la humanidad de esa experiencia y lo que se necesita para recuperarse".

El actor retomaba su carrera como actor de primera línea tras ser elegido como Jughead en 'Riverdale', lo que hizo que se convirtiera de nuevo en un personaje público: "Como ahora he pasado por una segunda gran ronda de este juego de la fama como adulto, he notado los mismos efectos psicológicos que produce la fama a un grupo de adultos jóvenes como lo hice cuando era niño. Solo creo que a las personas les resulta más fácil ocultarlo cuando son mayores".

Cole Sprouse en 'Riverdale' como Jughead | The CW

Cole Sprouse dice que no haría un reboot de 'Zack y Cody'

En la entrevista también preguntaron a Cole Sprouse sobre la posibilidad de hacer reboot de 'Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' en este momento que están tan de moda.

Aunque el actor considera que no sería una buena idea: "No creo que alguna vez vuelva a eso. No es que tenga un problema con que otras personas hagan reboot", afirma.

"Simplemente creo firmemente que si algo fue bonito en el pasado, debes dejarlo seguir siendo hermoso. Traerlo al futuro es un poco como recalentar una comida fresca realmente buena en el microondas. Sería difícil tener 30 años y decir [con un gruñido profundo], '¡Zack y Cody están de regreso, hombre!'", concluye.

Seguro que te interesa:

Así es la mansión de KJ Apa que casi le quita Cole Sprouse sin saberlo: "Quédatela bro"