Benedict será el protagonista de la temporada 4 de Los Bridgerton: El vídeo con Luke Thompson que lo confirma

Netflix y Shondaland han anunciado que Benedict Bridgerton y su historia de amor serán los protagonistas de la cuarta temporada de la serie. La producción, rodada en Londres, contará con ocho episodios y con la dirección de Jess Brownell. Además cuenta con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen como productores ejecutivos.

La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

En el vídeo que lo confirma vemos a Luke Thompson abriendo la puerta de su camerino cuando alguien le comenta: "Dicen que te pruebes un traje".

"Ya tengo el outfit para esta noche", insiste el actor. "Oh, no, no es para esta noche. Es para el baile de máscaras".

Benedict debería haber sido el protagonista de la temporada 3 de la serie si se hubiera seguido el orden real de los libros de Julia Quinn pero se adelantó la historia de Penelope y Colin.

El propio Luke Thompson explicó que este cambió se debía a que desde la producción querían dar más rodaje a su personaje y ver su evolución personal. Cosa que hemos podido ver al tratar la bisexualidad de Benedict.

Ahora toca esperar hasta el estreno de la temporada 4 para saber cómo se desenvolverá finalmente su historia.