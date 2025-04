Bella Ramsey (The Last of Us) se arrepiente de haber hecho público que es una persona no binaria: "Desearía no haberlo hecho"

Bella Ramsey se encuentra promocionando la segunda temporada de The Last of Us. La actriz interpreta a la protagonista Ellie junto a Pedro Pascal, quien da vida a Joel.

A lo largo del rodaje de la serie, Ramsey vivió un proceso de autodescubrimiento personal. Recientemente, admitía que durante el rodaje de la primera temporada le diagnosticaron autismo gracias a uno de los compañeros del set, quien tiene una hija con la misma condición.

Otra de las cosas importantes que la actriz de 21 años ha compartido públicamente llegó en 2023 cuando anunció por primera vez su identidad de género, añadiendo que prefiere usar los pronombres they/them, aunque también ha especificado que no está muy pendiente de eso.

Sin embargo, ha revelado durante una charla con The Guardian que, a día de hoy, hay una parte que se arrepiente de haber hecho público que es una persona no binaria.

Ellie (Bella Ramsey) en la temporada 2 de The Last of Us | Max

"Una parte de mí mira atrás y desearía no haberlo hecho, porque no quería que se convirtiera en un titular y un gran acontecimiento. Obviamente, lo iba a ser, y en ese momento no lo entendía bien. Y no estaba realmente preparada para eso", confiesa.

A pesar de arrepentirse, la estrella de Juego de Tronos ha admitido que la visibilidad ha tenido su lado positivo, convirtiéndose en una experiencia mixta.

"Por otro lado, la gente me ha dicho que les ha sido muy útil ver cierta representación", comenta. "Ha sido una experiencia variada, pero en general creo que fue algo bueno, para mí, vivir con más libertad, sin sentir que estoy guardando un secreto".

Bella también aclara que está feliz por poder hablar sobre su identidad de género, pero no quiere que esose conviertaen "el foco" y llama a la calma y "tranquilidad" al respecto.