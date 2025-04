Bella Ramsey no puede más y dice que está "harta" de esta pregunta en la promoción de The Last of Us: "No tengo nada que decir"

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us ha acaparado la atención en los últimos días, en gran parte por las críticas que ha generado. Ya en el primer episodio, se nos muestra cómo ha evolucionado la relación entre los protagonistas, Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), cinco años después. Además, se presentan nuevos personajes que se suman a esta historia ambientada en un mundo postapocalíptico.

Actualmente, los actores principales se encuentran promocionando la serie y la estrella de 21 años Bella Ramsey ya ha asegurado que está cansada de que le hagan la misma pregunta una y otra vez.

"He estado en una gira de prensa de tres semanas, y esta es la pregunta más común que me hacen: 'Entonces, Bella, Ellie tenía 14 años en la primera temporada (de The Last of Us), ahora tiene 19 en la segunda temporada, hay una diferencia de edad de cinco años. ¿Cómo te preparaste para interpretar a una Ellie mayor en la segunda temporada?'", relata la actriz a iHeart Radio.

"¡He crecido! ¡Ellie ha crecido! ¡No hay nada que contar! ¡No tengo nada que decirte! Me van a hacer esa pregunta, probablemente todos los días durante las próximas semanas. Así que, sin ofender a todos los que tienen esa duda, pero esa es la pregunta que me tiene un poco harta", explica.

Ante esta duda incesante, se podría decir que Ramsey ha estado inmersa en su entrenamiento para el papel de Ellie, quien en la segunda parte del videojuego original da un notorio cambio físico. La actriz estuvo meses previos a la grabación de esta segunda temporada entrenando boxeo, levantando pesas y haciendo jiu-jitsu.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en The Last of Us como Ellie y Joel | HBO Max

El showrunner de la serie, Craig Mazin, ya comentó cómo fue el entrenamiento de Bella Ramsey en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde explicó cómo la actriz fue evolucionando en su interpretación de Ellie en comparación con la versión del videojuego. Este tema ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han lanzado duras críticas a la actriz por su apariencia física poco parecida a la del personaje original.

"Una de las razones por las que mostramos una escena de pelea al principio es para abordar lo que creo que es una pregunta que las películas y series de acción suelen pasar por alto: ¿Cómo pelea una persona pequeña contra una grande?", dijo Mazin. "No va a ser karate. No van a ser puñetazos y patadas impresionantes; perderán. La respuesta es jiu-jitsu. Veo mucho jiu-jitsu, y he visto sesiones en las que una persona pequeña derriba a una grande. Así es como sucedería, porque nadie se anda con rodeos".

"Entiendo la dificultad que tienen algunas personas cuando dicen: 'Parecía de 14 años en la primera temporada. Para nosotros, sigue viéndose más o menos igual, aunque ahora tenga 19'. Ellie en el juego parece mucho mayor. Hay personas que cambian drásticamente, y otras no. No me interesa el aspecto físico… Me interesa la madurez emocional y el cambio de personalidad… Así que entiendo la opinión de la gente, pero cuando vean la serie este año, creo que notarán la diferencia", continúa.

Kaitlyn Dever como Abby en la temporada 2 de The Last Of Us | Max

Esta nueva temporada ha llegado pisando fuerte, despertando diversas opiniones entre los fans y la crítica, especialmente por la controvertida introducción de un nuevo personaje. Además, ya se han mostrado las primeras escenas de Abby, la antagonista interpretada por Kaitlyn Dever, quien será clave en el desarrollo de la trama.