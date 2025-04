The Last of Us: La razón que explica por qué Ellie se corta la mordedura en el 2x01

La temporada 2 de The Last of Us ya se ha estrenado dos años después de la aplaudida primera temporada, aunque ha divido a los fans por la presentación de un nuevo personaje que no aparece en los videojuegos.

Esta no ha sido la única cara nueva que los espectadores han visto en la serie de Max, ya que también mostró las primeras escenas de Abby (Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) o Jesse (Young Mazino).

Sin embargo, a pesar de ser introductorio, el episodio dejó varios momentos impactantes y con un profundo significado. A continuación, spoilers del 2x01 .

Bella Ramsey como Ellie en The Last of Us II | Max

Uno de ellos fue la secuencia que protagonizan Ellie (Bella Ramsey) y Dina cuando deciden explorar por su cuenta un edificio sin la aprobación del resto de su equipo, incumpliendo las normas. Tras un accidente, Ellie se cae al interior de este establecimiento y se enfrenta a una acechadora que la acaba mordiendo en el abdomen antes de eliminarla.

Pero para los más despistados, Ellie es inmune a la infección fúngica del cordyceps. Hecho por el que los Luciérnagas querían experimentar con ella al final de la temporada 1 para intentar hallar una cura y que Joel lo impide acabando con ellos.

Una vez vuelven a Jackson, Ellie usa su navaja para cortarse la marca de la mordedura. Y es que, es primordial que nadie sepa que es inmune y que nadie descubra que podría haber sido infectada ya que la matarían rápidamente.

Escena del 2x01 de The Last of Us | Max

De hecho, las cicatrices de su brazo ya han sido cubiertas por el característico tatuaje del helecho que también se puede ver en el videojuego original. Un secreto que la acompañará a lo largo de los episodios y que por el momento solo saben Joel y su hermano Tommy.