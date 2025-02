Arnold Schwarzenegger se compara con su hijo Patrick tras ver su desnudo en The White Lotus 3

La temporada 3 de The White Lotus llega a Max este 17 de febrero donde, en esta ocasión, la acción se traslada al continente asiático, concretamente a Tailandia.

El reparto de esta nueva entrega se reunía en Los Angeles para celebrar su premiere donde pudimos ver a los nuevos rostros que protagonizarán las intrigas de esta temporada. Entre ellos está Patrick Schwarzenegger, el hijo de 31 años del icónico actor de Terminator.

Patrick Schwarzenegger en The White Lotus 3 | Max

Patrick estuvo acompañado por toda su familia en el estreno y su padre no pudo faltar. Tras la proyección el legendario actor ha hecho una publicación en su cuenta de Instagram donde no solo anima a ver la serie sino que comenta la escena en la que su hijo sale desnudo.

"Estaba muy emocionado de tomarme un descanso de la filmación para celebrar a Patrick Schwarzenegger en el estreno de la temporada 3 de White Lotus. ¡Vaya serie! Podría decir que me sorprende descubrir que tiene una escena de desnudo, pero qué puedo decir: la manzana no cae lejos del árbol. No te lo pierdas este domingo, confía en mí", dice haciendo referencia a que él y su hijo son de "tal palo, tal astilla".

Patrick posó por un lado con su padre y por otro lado con su madre, Maria Shriver, y sus hermanos. Recordemos que en 2011 protagonizaron un polémico divorcio tras confirmar Arnold Schwarzenegger que tenía un hijo fruto de una infidelidad con una exempleada doméstica.