Alexis Bledel es una actriz muy reconocida en el mundo de las series a sus 40 años. Desde su debut más adolescente en 'El bosque mágico de Tuck', de Disney, ha encarrilado su carrera en la pequeña pantalla, siendo su papel más famoso en 'Las chicas Gilmore'. Pero con una carrera que ha continuado después al alza con 'El cuento de la criada'.

Sin embargo, poco se conoce de su vida personal, y ella no suele contar mucho de la misma. Pero ahora es noticia por ella, y es que tras 8 años de matrimonio con el que ha sido su marido hasta ahora, Vincent Kartheiser, han decidido romper con el mismo, según ha informado Us Weekly.

De acuerdo con este medio, la actriz habría acudido hace unos días a los juzgados del Condado de Putnam, en el Estado de Nueva York, donde reside habitualmente, para formalizar su petición de divorcio con Kartheiser.

La pareja de actores se conoció en el rodaje de 'Mad Men', serie por la que es principalmente conocido Kartheiser en el papel de Pet Campbell, que tenía un romance con el personaje de Alexis, recurrente en la quinta temporada. Por ello, coincidieron varias veces en escenas de mucha tensión sexual y romántica, que acabaron trasladando fuera de la pantalla.

Aquello ocurrió en 2012, y un año después ya anunciaron públicamente que estaban saliendo. Pero no sería hasta 2014 cuando decidieron dar el paso de casarse, en una ceremonia privada que celebraron en junio de aquel año en California.

Desde entonces, poco se ha sabido de cómo era su relación, más allá del anuncio de su hijo juntos, que tuvieron a finales de 2015, y al que dieron a conocer en 2016.

En 2014, Kartheiser dijo a Vulture en una entrevista que para él era vital mantener en privado los detalles de su relación: "Me he dado cuenta de que es una de las cosas más importantes para mí en mi vida. Si los comparto con el mundo y abro esa puerta a su ira o a su adoración, se debilita, se empobrece. Y el amor es algo mágico... profundamente espiritual, no me parece que haya que compartirlo".

En cuanto a Bledel, no es la primera vez que traspasa la química de la pantalla a su vida real. Ya le ocurrió con Milo Ventimiglia, que interpretaba a Jess Mariano en 'Las chicas Gilmore', personaje que tenía un recordado romance con Rory. Y después de interpretar esa pareja, Bledel y Ventimiglia mantuvieron una relación de 2002 a 2006, hasta que este empezó a rodar 'Heroes' y conoció allí a Hayden Panettiere, con la que empezó a salir.

