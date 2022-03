'Las chicas Gilmore' es una de esas series que se han convertido en parte de la cultura popular seriéfila con el paso de los años.

Su creadora, Amy Sherman-Palladino, se convirtió en una showrunner de éxito gracias a la serie, y hoy en día sigue triunfando con otro proyecto, 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Ambas series tienen en común los diálogos a velocidad de vértigo y el humor inteligente marca de Sherman y su marido, Daniel Palladino. Pero no solo eso, también hemos podido ver desfilar a numerosos actores de las 'Gilmore' por las temporadas de 'Maisel'.

Kelly Bishop (la inolvidable Emily Gilmore), Chris Eigeman (Jason Stiles, ex de Lorelai), Scott Cohen (exprometido de Lorelai) y por supuesto Milo Ventimiglia han tenido su aparición en esta temporada 4, dejando a los fans con ganas de más.

Lauren Graham en 'Las chicas Gilmore' y Rachel Brosnahan en 'The Marvelous Mrs. Maisel' | Netflix/Amazon

La aparición más pedida es inevitablemente la de Lauren Graham, que dio vida a la protagonista Lorelai Gilmore y tiene una gran relación con Amy.

Según ha confesado Sherman-Palladino a US Weekly, la razón de que Lauren no haya hecho un cameo es porque tiene que ser el personaje perfecto.

"Me encantaría que saliera Lauren, pero simplemente necesita ser el papel correcto", asegura.

Por su parte, su marido y co-showrunner añade: "Queremos que tengan los papeles correctos si lo hacen, para que no sea un simple cameo. Queremos que signifique algo".

"Así que encontramos una cosa muy buena para Milo. Sabes, esperamos tener unos cuanto más haciendo su aparición", revela.

El cameo de Milo Ventimiglia en 'Mrs. Maisel'

La aparición de Milo tampoco ha estado exenta de controversia, pero si aún no has visto el episodio 7 de la nueva temporada será mejor que no sigas leyendo si no quieres encontrar spoilers .

La idea para el personaje de Milo ha dejado en shock a los fans al tratarse del 'cold opening' del capítulo, donde en apenas unos minutos nos presentan la 'historia de amor' de Midge con un desconocido en el parque. La voz de Ventimiglia apenas es audible porque todas las escenas están narradas por Rachel Brosnahan en off.

Su idilio termina en la cama de él cuando de repente llega su mujer y los pilla y Midge tiene que salir corriendo dejando atrás su vestido de la suerte. Los fans han quedado desconcertados al estar acostumbrados a amar a los personajes de Milo, tanto el Jess de 'Las chicas Gilmore' como Jack en 'This is us'. ¿A ti qué te ha parecido?

