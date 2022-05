'This is us' ha pasado a la historia reciente de la televisión como una de las sitcoms más queridas y aplaudidas por su cuidada historia y enfoque humano, aunque también se haya ganado la fama de crear un huracán emocional a su paso.

Si a lo largo de sus seis temporadas se ha hecho casi imposible ver un episodio sin acabar en un charco de lágrimas, con la recta final de capítulos esto se ha multiplicado inevitablemente.

Ahora que se ha emitido su último episodio, 'Us', los fans se han quedado con la huella imborrable de la familia Pearson, un vacío difícil de llenar.

Para sus protagonistas despedirse de la familia que han creado no ha sido tampoco nada fácil, como han ido compartiendo en sus redes sociales con las últimas semanas de grabación.

Ahora, Milo Ventimiglia, que da vida al inolvidable Jack Pearson, se ha sincerado en una entrevista con EW junto al cast de la serie sobre lo único de lo que se "arrepiente", por así decirlo, en la serie.

"No he parado de decir, que la única cosa que me rompe el corazón es que no puedo compartir tiempo con vosotros en el set", les confiesa.

"Las únicas veces en las que puedes pasar tiempo con nosotros es en un set así", le da la razón Justin Hartley, que interpreta a Kevin.

"¡Yo he tenido 3 escenas con él!", añade Sterling K. Brown, que da vida a Randall.

"¡Pero siempre estás con nosotros!", replica Chrissy Metz, su 'hija' Kate.

"Por mí sinceramente hay veces que es como, 'solo voy a sentarme y observar'. Estoy como bailando alrededor de la periferia del grupo, porque vosotros tenéis tanto tiempo colectivo juntos, que para mí es como, voy a observarlo", cuenta Milo.

"Pero es un grupo tan increíble de gente, que aunque no te sientas tan dentro de las bromas internas o estar constantemente un poco por detrás porque no siempre estoy en el set, también es como maravilloso cuando estoy con vosotros", dice con emoción.