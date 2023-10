La actriz de Janice en Friends, Maggie Wheeler, llora la "corta vida" de Matthew Perry tras su muerte: "Vaya pérdida"

Matthew Perry fallecía el pasado 28 de octubre a los 54 años después de encontrar su cuerpo en el jacuzzi de su casa. La noticia ha dejado consternados a todos los fans del actor y a los seguidores de Friends quienes no han dudado en rendirle homenaje llevando flores al emblemático edificio donde vivía Chandler en Nueva York.

Muchos son los famosos que han reaccionado también a la noticia de la muerte y han querido despedirse del querido actor. Al igual que algunos de sus compañeros de Friends como es el caso de la actriz Maggie Wheeler quien interpretó a Janice Hosenstein, quien fue uno de los intereses amorosos más destacados de Chandler en Friends.

Así, la intérprete escribe junto a una foto de los dos en la serie: "Vaya pérdida. El mundo te echará de menos, Matthew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos".

Otras de las actrices que han hablado de Matthew ha sido Kathleen Turner, quien encarnó a la madre transgénero de Chandler desde el año 2001, Helena Handbasket. Así, Turner comenta a People que hacía unos 10 años que no veía a Perry "en algún evento": "Me gustaba. Tenía un buen sentido del humor y un buen corazón. Le gustaban otras personas, lo cual, para mí, es tremendamente importante, especialmente para un actor".

"Es extremadamente triste cuando piensas en lo joven que era y es una pena que no pudiera tener más control. No puedo imaginar que la presión bajo la que vivieron esos actores sea un fenómeno mundial. Debe haber sido abrumador", dice sobre lo que tuvieron que vivir el reparto de la serie debido a su fama.

Además, los creadores de Friends, Marta Kauffman y David Crane, y el director ejecutivo de la serie, Kevin Bright, han mandado un mensaje conjunto: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew. Todavía parece imposible. Lo único que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas.

Marta Kauffman | Getty

Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros. Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la habitación. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado.

Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Éste es verdaderamente aquel en el que nuestros corazones están rotos", dicen en el mensaje.