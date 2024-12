El actor de Loki, Jack Veal, anuncia entre lágrimas que ha encontrado un hogar tras revelar abusos familiares

Jack Veal, estrella de la serie de Loki, en la que interpretó a una de las variantes de Dios del Engaño, encogió el corazón de los fans al desvelar su preocupante estado.

El joven de 17 años explicó que vivía en la calle mientras lidiaba con el trauma de ser víctima de abusos tanto físicos como mentales por parte de su familia. Junto a ello, el intérprete padece problemas de salud mental, tiene autismo, TDAH, y le realizaron pruebas de bipolaridad y psicosis, según comentó en uno de sus vídeos en TikTok.

Tampoco podía quedarse en casa de sus abuelos porque su abuelo era un enfermo terminal. Una situación desesperada que denunció ante sus seguidores pidiendo ayuda.

Jack Veal en Loki | Marvel

Unos días después, compartió que había logrado encontrar algún techo donde dormir. Pero ahora parece puede permanecer más tranquilo tras anunciar entre lágrimas que los servicios sociales le encontraron un hogar. "No me gusta llorar frente a la cámara, es raro... pero si no fuera por todos vosotros, no habría conseguido nada", dijo.

"Ha sido una locura. Pero gracias, muchas gracias. Os envío todo mi amor. Que Dios los bendiga a todos", agradeció a su comunidad.

De hecho, el joven continúa subiendo vídeos a TikTok en los que explica su estado actual, cargando, por ejemplo, contra el Daily Mail o detallando la cronología de los abusos que recibió por su padrastro y cómo su familia se quedó el dinero que ganó como actor.