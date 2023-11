Tom Hiddleston anuncia su fin de ciclo con Loki tras el final de la temporada 2: "Ha sido un largo viaje"

Loki es uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico Marvel. Hace años que dejó de ser uno de los principales villanos de la saga para ser el carismático antihéroe que presume de intentar salvar al multiverso en su serie.

Disney+ acaba de emitir el final de la temporada 2, resolviendo el devenir del Dios del Engaño dentro de su irregular Fase 5, de la cual acaba de estrenarse The Marvels, revelando a un personaje que se antoja crucial para futuros proyectos.

Lo cierto es que se lleva años conjeturando con el final de Loki casi desde Thor: Ragnarok, o incluso antes con todas las muertes que ha sufrido el dios nórdico. Sin embargo, ha demostrado tener más vidas que un gato, convirtiéndose es uno de los personajes más duraderos desde que arrancara el UCM en 2008, y ya es decir.

Tom Hiddleston en Thor (2011) | Cordon Press

Tom Hiddleston apenas era un desconocido para el gran público y hoy es uno de los actores británicos más reconocidos y populares. Ahora bien, todo llega a su fin y el intérprete se ha encargado de dejarlo claro en una entrevista con Jimmy Fallon en la que a sus fans les recorrerá la nostalgia de la cabeza a los pies.

"Si no la has visto, no te voy a hacer spoiler, pero te diré una cosa: Se cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. También es la conclusión de seis películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42. Ha sido un largo viaje", ha comentado Hiddleston al presentador estadounidense.

"Creo que en el final hay ecos y resonancias de cada versión de Loki que he interpretado. Y creo que, sin destripar nada, el episodio se llama Glorioso propósito. Si recuerdas en la primera película de Los Vengadores, Loki baja a la Tierra, mira directamente a Samuel L. Jackson, Nick Furia, y le digo: Soy Loki de Asgard. Y me han encomendado un glorioso propósito", recordó.

"Y es arrogante y piensa que tiene derecho a conquistar el mundo. Al comienzo de la primera temporada, Mobius, interpretado por Owen Wilson, básicamente le muestra a Loki que el propósito glorioso era una falacia y tiene una especie de segunda oportunidad. Y creo que eso fue lo más emocionante de la serie. Ver a Loki replantearse y redescubrir el sentido de ese propósito con el que todos podemos identificarnos", continuó explicando el actor sobre el significado que tiene para él una etapa a la que casi da por cerrada.

Con Loki nunca se sabe, pero tras los últimos escándalos de Jonathan Majors, actor de Kang, y el cambio de rumbo que tiene Marvel Studios con la integración de los mutantes y Cuatro Fantásticos, es muy posible que no volvamos a ver a Tom Hiddleston con un papel de peso. Quizás queden referencias o cameos en la más que probable quinta entrega de Thor. Ya está disponible el final de la temporada 2 de Loki en Disney+.