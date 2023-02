El actor de 'El juego del calamar', O Yeong-su, afirma que "se portó mal" en su juicio por delito sexual

En noviembre del año pasado se confirmó que el actor O Yeong-su, el Jugador 1 de 'El juego del calamar', había sido acusado de conducta sexual inapropiada.

Según la acusación, Yeong-su realizó una 'agresión indecente' a una joven actriz de 22 años. Ambos actores se encontraban de gira por una obra de teatro en 2017 cuando ocurrieron los hechos.

El informe policial revela que el intérprete trató de abrazar a la fuerza a la joven y besarla en la mejilla mientras paseaban juntos. Sin embargo, el actor de 78 años negó las acusaciones: "Yo simplemente le cogí la mano y la guié por el lago. Me disculpé porque dijo que no iba a montar un follón al respecto pero eso no significa que admita los cargos".

En un primer momento la policía entrevistó a los testigos, revisó las opiniones de los abogados y decidió no transferir el caso, pero la víctima apeló la decisión y el caso ha sido re-investigado. Finalmente, el pasado viernes 3 de febrero se inició el juicio a petición de la víctima.

Y es que según los informes de la prensa local, el abogado de la joven revela que su clienta ha decidido emprender acciones legales después de tener que lidiar con el trauma de ver continuamente al actor en los medios debido a su repercusión en 'El Juego del Calamar'.

De esta manera, la víctima ha enviado a la policía y al tribunal los mensajes de texto que intercambió con Yeong-su así como su historial médico psiquiátrico después del incidente.

Por su parte, Yeong-su, ha podido admitir cierta culpa hablando con la prensa momentos antes de entrar en la sala del tribunal. El intérprete ganador de un Globo de Oro ha confesado a los reporteros que se encontraban allí lo siguiente: "Lo siento. Creo que me porté mal".

Tras el juicio, una portavoz de 'Korea Women Link', una asociación de mujeres con sede en Seúl, le ha dicho a The Hollywood Reporter que se encuentran en todo momento junto a la joven: "Estamos brindando apoyo legal a la víctima y continuaremos siguiendo el juicio de O Yeong-su".

"Como el juicio todavía está pendiente y no ha finalizado, no podemos discutir más sobre los detalles de las acusaciones", ha terminado admitiendo la portavoz. El próximo juicio en el que se podrán esclarecer los hechos, está programado para reanudarse el próximo 14 de abril.