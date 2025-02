El actor ganador de un Oscar que sale en The White Lotus 3 pero es imposible que hayas reconocido

Antes de que sigas leyendo es importante que sepas que en esta noticia hay SPOILERS del 3x02 de The White Lotus. En esta tercera temporada de la serie de HBO Max ya hemos podido ver algunos de sus controvertidos personajes, aunque la familia Ratliff se lleva la palma.

Si en el primer episodio fue el hijo mayor de la familia, Saxon (Patrick Schwarzenegger), quien acaparó todas las miradas con su desnudo. En el segundo capítulo es el patriarca Timothy Ratliff (Jason Isaacs) quien ha generado más expectación.

Jason Isaacs como Timothy Ratliff en The White Lotus 3 | HBO MAx

Ya en el 3x01 nos presentan una situación un tanto estresante que está sufriendo el personaje cuando recibe una serie de llamadas de periodistas quienes la preguntan por los turbios negocios en los que estuvo involucrado con un socio llamado Kenny.

Ahora, en este nuevo episodio hemos podido escuchar por primera vez la voz de Kenny a través de una desesperada llamada telefónica que Timothy tiene con él y al escuchar su voz ha resultado muy familiar a la audiencia. Y es que, la voz de este misterioso personaje que no sale en pantalla es, nada más y nada menos, que la de Ke Huy Quan. El icónico actor infantil de Los Goonies o de Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once) quien ganó en 2023 el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Ke Huy Quan el Oscar a Mejor Actor de Reparto por 'Todo a la vez en todas partes' | Reuters

"¿Por qué me llama el Wall Street Journal, Kenny?", se escucha a Timothy preguntar. A lo que Kenny responde: "No me importa esta maldita historia porque 20 agentes acaban de allanar mi maldita oficina. ¡Que me jodan! Estoy acabado".

A lo que Timothy le riñe por haberlo metido en este lío: "No pensé que una perra denunciante en mi oficina me iba a delatar ante los medios y el maldito FBI".

—¡No quería hacerlo! ¡Esto fue culpa tuya y ahora estoy envuelto en un caso de lavado de dinero y soborno, y solo gané 10 millones de dólares gracias a tu estúpido plan!", recrimina a Timothy.

Para terminar amenazar a Kenny de muerte: "Si te hace sentir mejor, me voy a suicidar", concluye.