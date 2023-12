5 parejas que nos han emocionado en 2023: De Doruk y Asiye a Ilgaz y Ceylin

Las relaciones sentimentales nunca son solo caminos de rosas. Por muy maravillosas que sean siempre hay algunas inevitables espinas. Si esto es así en la vida real, en la ficción la proporción entre pétalos y espinas suelen ocupar el centro de las tramas de nuestras series favoritas. En este 2023 han sido muchas las parejas que nos han hecho sufrir con sus altibajos, pero, al mismo tiempo, también nos han emocionado con la intensidad de los sentimientos que nos han transmitido.

Alihan y Zeynep, alejarse para encontrarse

Zeynep y Alihan en el capítulo '43' de 'Pecado Original'. | Antena 3

En medio de las sombras de traiciones, odios y rencores en el que viven los protagonistas de Pecado original, hubo dos personajes en los que la luz era la protagonista cada vez que compartían plano.

La relación de Alihan (Onur Tuna) y Zeynep (Sevda Erginci) no fue fácil. Desde el principio el suyo fue un romance marcado por los continuos obstáculos que tuvieron que afrontar.

Primero, fueron las inseguridades de ambos las que torpedearon su relación. Él sentía casi fobia por los compromisos y ella dudaba de las intenciones de quien era su jefe. Después, las inseguridades y miedos de él provocaron una primera ruptura que lograron esquivar gracias a la inestimable colaboración de sus buenos amigos.

El siguiente paso fue mucho más dramático. ¿Cómo perdonar al hombre que se casa con otra a la mañana siguiente de jurarte amor eterno? Esa fue la gran prueba que tuvo que superar Zeynep tras la boda de Alihan y Ender. Y ese gran error de él, junto con la gran equivocación de ella de aceptar casarse con otro solo por rabia, estuvieron a punto de arrebatarnos una de nuestras parejas favoritas del año.

Sin embargo, a veces, en las series turcas también pasan cosas buenas. Él no se subió al avión que lo alejaría de su amada. Ella no se casó con el hombre al que no amaba.

Eso sí, aún tuvieron que enfrentar una nueva prueba en formato presión familiar. Pero a esas alturas, ambos estaban ya cansados de vivir en una constante tensión, así que tomaron una decisión clave para ellos y para nosotros. Decidieron alejarse de todo y de todos para ser simplemente ellos. Nosotros los seguimos echando de menos, pero siempre recordaremos la emoción que nos hicieron sentir con cada discusión, con cada pelea y con cada reconciliación.

Doruk y Asiye, unidos ante la adversidad

En el último capítulo de Hermanos: Doruk, dispuesto a todo para no renunciar a Asiye | Antena 3

Si en Pecado original, la traición es la palabra clave, en Hermanos el eje central sería la desesperación. Prácticamente todos los personajes han sufrido intensamente este año por una u otra razón. Pero, en medio de todo ese dolor, ha habido una isla de esperanza. La que habitan Doruk (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun).

Es cierto que su isla se ha visto azotada por varios huracanes. Tanto Nebahat como Yasemin han hecho todo lo posible y hasta lo imposible por destruir su unión. Y justo es reconocer que hubo momentos en que nos hicieron temer por su estabilidad.

Es cierto que nunca hemos dudado de sus sentimientos. Nuestra inquietud venía marcada por el miedo a que su juventud e inmadurez les impidiera gestionar correctamente los problemas a los que se enfrentaban.

Afortunadamente, por ahora, su ilusión y sus sueños compartidos son mucho más fuertes que sus dudas y sus inseguridades y, poco a poco, han ido fortaleciendo su relación. Y, de hecho, sus escenas juntos suponen un auténtico bálsamo en medio del cúmulo de desgracias que suelen acompañar semanalmente a los personajes de esta serie.

Por ahora, seguimos apostando por la romántica historia del príncipe encantador y la humilde cenicienta.

Ilgaz y Ceylin, de la conveniencia a la convivencia

¿Se divorciarán Ilgaz y Ceylin?: Secretos de familia, el domingo a las 22:00h en Antena 3 | Antena 3

Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) y Ceylin (Pinar Deniz) tampoco han tenido un año fácil en Secretos de familia. Después de haber vivido un matrimonio de conveniencia, decidieron dejar de autoengañarse y convertirse de facto en lo ya eran desde hacía mucho tiempo: una pareja.

A lo largo de este tiempo hemos sido testigos privilegiados de momentos muy especiales, como sus escapadas románticas o sus detalles cotidianos en su hogar, pero también hemos sufrido con ellos y por ellos.

Sufrimos cuando sus caracteres volvían a chocar irremisiblemente y parecía que lo que les separaba era mucho más importante que lo que los unía. Pero no era así. Serán muy diferentes. Tendrán visiones de la vida muy distintas. Gestionarán sus profesiones desde aspectos opuestos. Pero en lo importante están de acuerdo y lo importante es que se quieren.

Ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre. Ceylin ha vivido la peor experiencia de su vida. Tardaremos mucho en olvidar su escena llorando abrazada a la tumba de su marido. Sin embargo, en nuestro interior, seguimos albergando la esperanza de que una historia como la suya no puede terminar en un contenedor de basura.

Ceylin cree que está perdiendo la razón. Nosotros queremos creer que su subconsciente le está dando pistas sobre cuál es la realidad.

Ali y Nazli, el imposible posible

Alí y Nazli se funden en un apasionado beso | Nova

Otra pareja que nos emocionó en 2023 fue la formada por Alí Vefa (Taner Ölmez) y Nazli (Sinem Ünsal) en Doctor Alí. En este caso también tuvieron que enfrentar grandes dificultades, aunque esta vez no la mayoría no fueron provocadas por terceros.

Su gran hándicap fue el autismo de Alí. Su dificultad para comprender y transmitir las emociones. Desde el primer momento todos supimos que Alí era capaz de querer, pero le resultaba prácticamente imposible demostrarlo.

Por eso fue tan importante la comprensión que Nazli mostró desde el principio. Por eso fue tan importante su paciencia. Por eso fue tan importante su dulzura. Por eso fue tan importante su empatía.

Alí y Nazli nunca ganarán el premio a la pareja más apasionada, pero, sin duda, protagonizaron la escena más romántica de cuantas hemos visto este año. Su baile en la fiesta del hospital sin tocarse quedará en nuestras memorias como todo un referente por lo que representa de superación personal e inteligencia emocional.

Rüya y Omer, el héroe y la princesa

Los besos más apasionados de Rüya y Ömer | Nova

La última pareja en llegar a nuestras vidas ha sido la formada por Rüya (Dilan Çiçek Deniz) y Ömer (Cihangir Ceyhan) en En llamas, que encarnan a la perfección la tradicional combinación chico pobre conoce a chica rica. En este caso para ser más exactos habría que decir que el héroe de barrio conoció a la princesa de la alta sociedad.

Mientras que el presunto caballero Iskender salía corriendo porque ‘vida por vida, primero la mía’, el camarero Omer regresó a rescatar a la princesa de las llamas y desde entonces, además de ser guardaespaldas, también ha sido su mejor cicerone en el proceso de adaptación a su nueva realidad como vecina de un humilde barrio de Estambul.

Lo cierto es que Rüya se ha adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida, pero tampoco podemos pasar por alto que ya ha habido ciertos roces en la pareja. ¿Serán capaces de mantenerse unidos ante todos los frentes que tienen abiertos?

Podríamos hablar de otras muchas parejas porque afortunadamente 2023 ha sido un año donde el amor ha triunfado en bastantes ocasiones. Podríamos hablar de la sorpresa que supuso el reenamoramiento de Ender y Kaya (aunque algo en nuestro interior nos hace dudar de su futuro). Podríamos hablar de Aybique y Berk. Podríamos hablar de Ferit y Ayse.

Y, por supuesto, podríamos hablar de las parejas que están llamadas a protagonizar 2024 como, tal vez, Cemre y Ozan o, quizá, Tolga y Zhera, o, a lo mejor, Yildiz y Kerim.

Pero esas historias las contaremos en 2024.