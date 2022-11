'1899': Qué significa el triángulo atravesado y cómo encaja en el final de la serie

Con solo los primeros cinco minutos de '1899' podría explotarnos la cabeza. La nueva serie de los creadores de 'Dark', Baran bo Odar y a Jantje Friese, ha llegado para hacer que nos tiremos de los pelos.

Los minutos van pasando y las tramas se van enrevesando. Visiones, personajes que ocultan secretos y una importancia crucial a la simbología, ¿qué pasa en '1899' y por qué nos gusta tanto?

Una serie concebida, según sus creadores, como "un truco", pues, lejos de querer engañar al espectador, lo que quieren hacer es que consigamos descifrar la historia.

Lo más probable es que si has terminado la primera temporada de la serie tengas un millón de preguntas y, dentro de que todo ahora mismo son teorías, vamos a seguir dándole vueltas a este rompecabezas.

'1899' | Netflix

¡A partir de ahora empiezan los spoilers ! Si no has llegado al final de la primera temporada de '1899', deja de leer o no disfrutarás como es debido de la serie.

Uno de los mayores misterios de la serie son los triángulos. En su cuenta de Instagram Netflix ya llamó nuestra atención sobre ellos, pues poco antes del estreno nos invitó a tratar de contar cuántos había en su tráiler.

Lo que parecía un simple juego resultó ser mucho más y a día de hoy es uno de los misterios de la serie.

Y es que, si Maura (o quien quiera que sea) es el personaje principal de la serie, los triángulos invertidos o atravesados son los grandes protagonistas entre los enigmas.

Seguro que has identificado algunos de ellos, desde tatuajes ocultos y accesorios, hasta trampillas o cosas más evidentes como los sobres o el objeto que entrega Elliot en el primer episodio.

Lo primero que tienes que saber es que el triángulo atravesado es un símbolo muy antiguo y que no ha sido creado únicamente para la serie.

Proviene de la alquimia y se utilizaba para representar uno de los cuatro elementos, la tierra. Su significado ha sido extrapolado a muchos contextos pero todos coinciden a que tiene una estrecha relación con el origen de la vida, la estabilidad y el crecimiento.

Visto así y teniendo en cuenta que ya sabemos que los pasajeros del Kerberos (Cerbero) están en una simulación, tendría sentido pensar que es lo que los ata a lo material.

'1899' | Netflix

Así, el triángulo atravesado sería una forma de representar la convergencia entre la realidad y la simulación y, si profundizamos aún más, podría ser el mismísimo "despertar" de Maura y su decisión última de mantener la ilusión para disfrutar de Elliot.

Por tanto, esta teoría apunta que el triángulo en sí mismo puede ser la clave para 'escapar' de la simulación, pero, ¿querrán hacerlo?