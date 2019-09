Si te consideras a tí mismo seriéfilo, tienes una cita con la gala de entrega de la 71 edición de los premios Emmy, que se celebra este domingo 22 de septiembre. Por el momento lideran el ránking de nominaciones 'Juego de Tronos' con 32, batiendo el récord con la serie con mayor número de nominaciones. Le siguen 'La maravillosa señora Maisel' con 20, 'Chernobyl' con 19, 'Saturday Night Live' con 18 y 'Barry' con 17.

¿Será 'Juego de Tronos', como parece indicar el número de categorías en la que está nominada, la gran vencedora de la noche? Si quieres ir haciendo tus apuestas, aquí tienes a los nominados en las principales categorías. Aunque parezca mentira este año actores como Amy Adams o Hugh Grant han recibido su primera nominación. Hay ocho casos más, y te lo contamos aquí.

Si necesitas hacer una porra de todas las categorías, no solo las principales, no te preocupes porque en esta noticia te listamos todos los nominados. En esta 71 edición la gala no contará con presentador, tal y como pasó en la última gala de los Oscar. Si no eres de los que les gusta trasnochar, en Objetivo TV te resumiremos todo lo que ha pasado y te contaremos las mejores anécdotas.

