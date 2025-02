Zoe Saldaña recuerda a Karla Sofía Gascón en su discurso tras llevarse el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña ganó este domingo el Premio BAFTA a mejor actriz de reparto por su trabajo en la película musical Emilia Pérez.

Se impuso así a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas: Ariana Grande (Wicked), Isabella Rossellini (Cónclave), Felicity Jones (The Brutalist) y Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl).

Saldaña logró su primera máscara dorada gracias al papel de la abogada mexicana Rita Mora Castro, a la que contrata el narcotraficante Manitas del Monte (interpretado por la actriz española Karla Sofía Gascón) para que le ayude a abandonar el mundo del crimen y consiga así iniciar una nueva vida como mujer transgénero.

Zoe Saldaña posa con el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez | Cordon Press

A la hora de recoger el galardón, la actriz de 46 años reivindicó su acento latino y aseguró que recibir el BAFTA era una "validación" por todas aquellas ocasiones en la que la habían rechazado para una película por su manera de hablar.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para el resto del elenco de Emilia Pérez, como Gascón, Gómez o Adriana Paz, para el director Audiard y también a su madre por ser una persona "tan altruista".

"Las películas están hechas para cambiar las mentes y desafiar los corazones", añadió.

Con el BAFTA por Emilia Pérez, Saldaña continúa engrosando su palmarés, tras recibir en las últimas semanas el Globo de Oro y el Critic Choice Award a la mejor actriz del reparto.

En la categoría de mejor actor de reparto el BAFTA fue a parar al actor estadounidense Kieran Culkin por su trabajo en A Real Pain.

Emilia Pérez partía como una de las favoritas en esta 78 edición de los galardones del cine británico, al acumular un total de 11 nominaciones.

Estos BAFTA se presentan como la gran prueba de fuego de la candidatura de la película de Audiard, que quedó tocada tras la polémica suscitada por unas antiguas publicaciones racistas de Gascón en redes sociales, para demostrar su robustez frente al escándalo de cara a los Oscar.

La intérprete de 52 años y natural de Alcobendas (Madrid), no estuvo entre los asistentes de la gala de los BAFTA, como tampoco estuvo en los Premios Goya, tras ser apartada de la promoción de la película y prometer en un comunicado guardar "silencio" y "dejar que el trabajo hable por sí solo" para no dañar más el film.