Timothée da rienda suelta a su ambición y sinceridad en el discurso más sorprendente de los SAG: "Quiero ser uno de los grandes"

Timothée Chalamet ha dejado al público sin palabras en los SAG Awards 2025 al pronunciar el discurso más inesperado y ambicioso de la noche tras ganar el premio a Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown. El actor, que no partía como el favorito en esta categoría, subió al escenario visiblemente emocionado y sin filtros, dejando claro que su objetivo es entrar en la historia del cine.

"No me esperaba esto en absoluto, de verdad", comenzaba diciendo Chalamet. "Sé que lo más elegante sería restar importancia al esfuerzo que supuso este papel y a lo mucho que significa para mí, pero la verdad es que esto han sido cinco años y medio de mi vida", confesó, dejando claro el sacrificio y la dedicación que puso en el papel del icónico músico.

El actor continúa expresando su profundo respeto por Dylan: "Volqué todo lo que tenía en interpretar a este artista incomparable. El señor Bob Dylan. Un verdadero héroe estadounidense. Fue el honor de mi vida darle vida".

Sin embargo, lo que más impactó de su discurso fue su declaración de intenciones sobre su carrera. "Por último, no puedo restar importancia a este premio porque es el que más significa para mí. Sé que estamos en un negocio subjetivo", explicó antes de hacer una confesión poco habitual en la industria. "La verdad es que realmente persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así. Pero yo quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran los grandes que están aquí esta noche".

Chalamet remató su intervención comparando su ambición con la de leyendas del cine y del deporte: "Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps", afirmó con seguridad. "Y quiero estar ahí arriba. Estoy profundamente agradecido por esto. Esto no significa que lo haya conseguido, pero da un poco más de combustible, un poco más de munición para seguir adelante".

El triunfo de Chalamet en los SAG Awards 2025 lo coloca en una posición privilegiada de cara a los Oscar, donde A Complete Unknown cuenta con varias nominaciones. Su discurso, lejos de ser un agradecimiento convencional, ha sido interpretado como una auténtica declaración de principios y un mensaje directo a Hollywood: Timothée Chalamet, a sus 29 años, está aquí para hacer historia.