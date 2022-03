Sean Penn amenaza con fundir sus premios Oscar si la Academia no invita al presidente ucraniano a la gala

Este domingo 27 de marzo se celebra la 94 edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Una gala llena de reencuentros estará presentada por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, la primera vez que tres mujeres presentan los Oscar.

Fue precisamente una de ellas, Amy Schumer, la que propuso que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apareciera en los Oscar: "De hecho, lancé, que quería encontrar una manera de tener el satélite Zelenskyy o hacer una cinta o algo así solo porque hay muchos ojos en los Oscar".

Y ahora ha sido Sean Penn, ganador de dos premios de la Academia por sus interpretaciones en 'Mystic River' y 'Mi nombre es Harvey Milk', el que ha amenazado con fundir sus galardones si no dejan intervenir en la gala de los Oscar a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

"Aliento a todos los involucrados, aunque sea su momento, y lo entiendo, de celebrar sus películas, es mucho más importante que su momento para brillar el protestar y boicotear a la Academia. Yo mismo, llegado el caso, cuando vuelva, derretiré mis premios en público", decía en una intervención con el periodista Jim Acosta.

"Eso no quiere decir que yo esté diciendo si él quiere o no hacerlo. Si la Academia ha elegido no hacerlo, si los presentadores eligen no tener en cuenta a los líderes de Ucrania que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que intentan proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido lo más obsceno que haya hecho Hollywood en su historia", se le escucha en el vídeo.

Como podrás recordar, Sean Penn se desplazó hasta Rusia para rodar un documental sobre la invasión rusa, pide además a invitados y espectadores que se sumen a boicotear la ceremonia si no se da espacio en ella a la guerra.

...

Seguro que te interesa...

La entrevista de Sean Penn que se ha hecho viral porque todos dicen que se sienten identificados con él