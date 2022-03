Los Oscar 2022 se celebran este 27 de marzo en Los Ángeles donde veremos a los rostros más importantes de Hollywood despegar su glamour por la alfombra roja.

Aunque, como suele pasar, las polémicas siempre están servidas cuando se organiza un evento de estas características. La última de ellas ha sido que la actriz Rachel Zegler revelaba hace unos días que no había sido invitada a la gala.

Zegler es la protagonista de 'West Side Story', de Steven Spielberg. Cinta que está nominada a 7 categorías entre las que se encuentran Mejor Película y Mejor Dirección.

Pero, finalmente, parece que Rachel sí podrá estar en la ceremonia ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha invitado a la actriz para que sea una presentadora en los Oscar de este domingo, según ha confirmado 'Variety', aunque todavía se tiene que hacer oficial.

Varios son los motivos que podrían haber sido la causa de que no haya sido invitada. Por un lado no ella no está nominada y, por otra parte, cada productora recibe una serie de invitaciones y, en este caso, es Disney quien las reparte.

Además, también se plantaba que otro de los motivos podría ser que esta rodando el remake de 'Blancanieves' en este momento en Londres y tenían que ajustar las grabaciones para que asistirá.

Así se supo que Rachel Zegler no había sido invitada a los Oscar

Fue la misma Rachel Zegler quien comunicó que no estaba invitada a los Oscar 2022 cuando un seguidor de Twitter le mandó un tuit donde le decía que estaba deseando ver su look de los premios.

"No estoy invitada, así que los pantalones de chándal y la franela de mi novio", contestaba la actriz.

"Quien seguía diciendo: "Lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo", se lamentaba. "Apoyaré 'West Side Story' desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra un milagro de último minuto y pueda celebrar con nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona esto a veces".

"Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película", termina diciendo.

Tras saberse que Rachel no había sido invitada se formó un gran revuelo en las redes sociales y muchos fueron los que la apoyaron entonces. Un apoyo que quizás ha hecho presión para que, finalmente, se haya enmendado este error.

