¿Qué le ha pasado a Pedro Pascal en el brazo en los Globos de Oro? El actor lo explica

Pedro Pascal ha sido una de las estrellas con más protagonismo en los Globos de Oro 2024, no solo por su gran popularidad en último año sino también por haber aparecido en la alfombra roja con un cabestrillo. Eso sí, muy sonriente.

El actor chileno estaba nominado por su papel en The Last of Us, sin duda también una de las series del año, aunque finalmente la estatuilla se la llevó a casa Kieran Culkin por su papel en Succession por su interpretación de Roman Roy en la temporada final.

Pedro era uno de los más esperados en la alfombra roja del Beverly Hilton y ha aparecido muy sonriente, con un original jersey y gafas de vista, y con un brazo inmovilizado.

Al verle con cabestrillo los reporteros de la alfombra roja no han tardado en preguntarle qué le había ocurrido al intérprete de 48 años, que con la naturalidad que le caracteriza apunta: "¡Me caí!".

Aunque no ha querido entrar en detalles, desvía la conversación con sentido del humor y advierte a la reportera: "Ten cuidado, exacto, le puede pasar a cualquiera...", afirma mientras sigue avanzando por la alfombra.

The Last of Us estaba nominada también en las categorías de Mejor Serie o Mejor Actriz para Bella Ramsey, aunque finalmente la serie de HBO terminó la noche de vacío en cuanto a estatuillas.