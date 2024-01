Globos de Oro 2024: Lista completa de ganadores de cine y series

Este 7 de enero ha tenido lugar en Los Angeles la 81 edición de los Globos de Oro, los primeros premios que se han celebrado después de los meses tan duros que Hollywood ha vivido el pasado 2023 con la huelga de actores y guionistas.

De esta forma, la alfombra roja de los Globos de Oro se ha vuelto a extender en unos premios donde ha destacado en las categorías de cine Oppenheimer, la película Christopher Nolan, al llevarse galardones como el de Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor de Drama para Cillian Murphy, entre otros.

Mientras en las categorías de televisión Succession se despide por todo lo alto tras el final de su temporada 4 al hacerse con premios como: Mejor Serie de Drama, Mejor Actriz de Drama para Sarah Snook o Mejor Actor de Drama para Kieran Culkin.

A continuación tienes la lista completa de todos los ganadores de los Globos de Oro 2024:

Cine

Mejor película (drama)

Oppenheimer

Mejor película (comedia o musical)

Pobres criaturas

Mejor Logro en Taquilla

Barbie

Mejor actriz de drama

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Mejor actriz de comedia o musical

Emma Stone, por Pobres criaturas

Mejor actor de drama

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Mejor actor de comedia o musical

Paul Giamatti, por Los que se quedan

Mejor dirección de cine

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Mejor guion de cine

Anatomía de una caída, de Justine Triet y Arthur Harari

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph, por Los que se quedan

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Mejor película de animación

El chico y la garza

Mejor Película de habla no inglesa

Anatomía de una caída (Francia), de Justine Triet

Mejor Banda Sonora

Oppenheimer

Mejor canción original

What Was I Made For?, de by Billie Eilish y Finneas para Barbie

Series

Mejor serie de televisión (drama)

Succession (HBO Max)

Mejor serie de televisión (comedia o musical)

The Bear

Mejor actriz de televisión (drama)

Sarah Snook, Succession

Mejor actor de televisión (drama)

Kieran Culkin, Succession

Mejor actriz de televisión (comedia o musical)

Ayo Edebiri, por The Bear

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz de reparto de televisión

Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor actor de reparto de televisión

Matthew Macfadyen, Succession

Mejor miniserie o película para televisión

Bronca (Netflix)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Ali Wong, Bronca

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Steven Yeun, Bronca

Mejor interpretación de comedia stand up

Ricky Gervais por 'Ricky Gervais: Armageddon