Pedro Pascal se sincera sobre la situación de EE.UU. y recuerda cuando fue refugiado: "Que se joda la gente que intenta asustarte"

Pedro Pascal, estrella de Eddington, la nueva película de Ari Aster ambientada en la pandemia de covid-19, dijo en la rueda de prensa del festival de Cannes que la narración de historias y la autoexpresión eran la manera perfecta de luchar contra el caos político en Estados Unidos.

El actor chileno fue radical tras ser preguntado por la situación que hay en Estados Unidos desde la victoria de Donald Trump.

Pedro Pascal en el Festival de Cannes | Reuters

"El miedo es su forma de ganar, para empezar. Así que sigue contando historias, sigue expresándote y sigue luchando por ser quien eres. Y que se joda la gente que intenta asustarte, ¿sabes?, y contraataca", afirmó al responder a la cuestión planteada por una periodista estadounidense sobre el miedo que siente la gente de otros países a viajar a EE.UU. para participar en festivales de cine.

"Esta es la manera perfecta de hacerlo: contar historias y no hay que dejarles ganar", sentenció.

Pedro Pascal en Cannes | Reuters

Pascal, que compartía rueda de prensa con Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler, recordó además cuando él mismo y sus padres fueron refugiados durante la dictadura chilena.

El intérprete fue preguntado por la política inmigratoria de Donald Trump y, aunque aseguró no estar suficiente informado, fue tajante: "Es una pregunta demasiado intimidante como para abordarla. No estoy lo suficientemente informado. Quiero que la gente esté segura y protegida. Y deseo profundamente vivir en el lado correcto de la historia".

Pedro Pascal en Cannes | Reuters

"Soy inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Yo mismo fui refugiado. Huimos de una dictadura. Tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos y, después de obtener asilo, en Dinamarca. Y si no hubiera sido por eso, no sé qué nos habría pasado. Así que siempre defiendo esas protecciones. Me da mucho miedo tu pregunta. Apenas recuerdo cuál era", señaló serio.

Los padres del artista tuvieron que abandonar su país en 1976 debido a su oposición con el dictador Augusto Pinochet y Pascal creció en Estados Unidos.