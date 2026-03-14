Yo no moriré de amor gana la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga 2026: la lista de los premiados

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo novena edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta Yo no moriré de amor, de Marta Matute, y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso.

Así lo han dado a conocer este sábado la presidenta del jurado de largometrajes a concurso, Jaione Camborda, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, y el resto del jurado. El Premio Especial del Jurado ha sido para la película Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa.

Sonia Almarcha, Laura Weissmahr, Tomás del Estal, Júlia Mascort en el Festival de Málaga | Gtres

La Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina se ha otorgado a Nicolás Zárate por su personaje en Hangar rojo, con mención especial a Silver Chicón por Iván & Hadoum. El reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Júlia Mascort por Yo no moriré de amor, con mención especial para Ángeles Pradal por Ángeles.

La Mejor Dirección ha sido para Joaquín del Paso por El jardín que soñamos, película que también se ha llevado el premio al Mejor Montaje, para Valeria Hernández y Sebastián Brahm.

María Magdalena Sanizo ha recibido la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por La hija cóndor, mientras que Tomás del Estal ha sido reconocida como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Yo no moriré de amor.

Ian de la Rosa ha sido premiado con la Biznaga de Plata al Mejor Guion por Iván & Hadoum; la Mejor Fotografía ha sido para Gökhan Tiryaki por El jardín que soñamos, y la Mejor Música para Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero por La hija cóndor. Además, el Jurado de la Crítica ha otorgado la Biznaga de Plata a Hangar rojo, dirigida por Juan Pablo Sallato.

Escena de El jardín que soñamos | Amondo Films

El Premio del Público ha sido para Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato. Y se ha establecido un Premio del Público por Votación en Sala para Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz De Lope Díaz

En ZonaZine, la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española ha sido para La carn (La carne), de Joan Porcel. La Mejor Interpretación Masculina para Lluis Garau y Mejor Interpretación Femenina para Angela Sarafyan.

La Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana en ZonaZine ha recaído en Oca, de Karla Badillo, con mención especial a Los nadadores, de Sol Iglesias. Gwai Lou ha recibido el galardón a la Mejor Dirección por We Are The Jungle (Somos la jungla).

En Documentales, el premio principal ha sido para El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso, mientras que María Molina Peiró ha ganado la Mejor Dirección por Como todo mortal. El documental Sucia, de Bárbara Mestanza y Marc Pujolar, ha recibido una mención especial del jurado y también ha recibido el Premio del Público. Y el Premio Especial del Jurado ha sido para A voz de Deus (La voz de Dios), de Miguel Antunes Ramos.

En Cortometrajes Documentales, Los días azules, de Javier García Lerín, se ha hecho con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje Documental y también con el Premio del Público. Y el Mejor Cortometraje Iberoamericano ha sido Domingo familiar, de Gerardo del Razo.

Talk me, de Joecar Hanna, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción La Mejor Dirección ha sido para Marc Camardons por Per bruixa i metzinera. Sonia Almarcha y Mirella Balic han logrado la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina, y Chete Guzmán, la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina.

Además, ha habido una mención especial del jurado para Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, de Olivia Delcán y Nacho Sánchez.

En Animazine, Pinchu es así, de Carmen Córdoba, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Animación, y Bobs, de Júlia Marcó, ha sido elegida por el público.

En la sección Mosaico, el Premio del Público a la Mejor Película ha ido para Les enfants vant bien (Los niños están bien), de Nathan Ambrosioni.

Finalmente, en Cortometrajes Málaga, Las desqueridas, de Charlie García Villalba y Gonzalo Ruiz Esteban, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje y En Toronto no pasan estas cosas, de Manolo Orellana Naranjo, el Premio del Público.