El mensaje de Karla Sofía Gascón a Pedro Sánchez tras hacer historia en los Oscar: "Queda mucho por avanzar"

La actriz Karla Sofía Gascón ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su felicitación por la nominación como Mejor actriz en los Oscar en la película Emilia Pérez.

"Tu inmensa interpretación en Emilia Pérez sigue cosechando éxitos. Ojalá te recibamos pronto con ese gran reconocimiento. ¡Suerte!", ha escrito Sánchez en su perfil de X.

La propia actrizle ha dado las gracias también en las redes sociales. "Queda mucho por avanzar, demasiado odio en este mundo, demasiada maldad, pero aquí una señal de que el mundo puede cambiar", ha celebrado.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la nominación de Karla Sofía Gascón y ha comentado que "ya ha ganado" porque es un "ejemplo y referente" para las personas LGTBI+.

"Enhorabuena, Karla, por tu nominación a los Oscar. No sólo has llegado a lo más alto en tu profesión sino que, además, eres ejemplo y referente para la visibilidad, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Ya has ganado", ha publicado la ministra en su perfil de X, acompañado de una bandera de orgullo trans.

La interprete española Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, está nominada al premio a la mejor actriz en la 97.ª edición de los Oscar, los galardones que cada año concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez | Pathé

La gala tendrá lugar el próximo 2 de marzo de nuevo en el Dolby Theatre de Los Angeles y que estará conducida por el presentador Conan OBrien.

Las otras actrices nominadas junto a Karla Sofía Gascon al Oscar a mejor interpretación protagonista son Demi Moore (La sustancia), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (Aún estoy aquí).

Esta candidatura al Oscar es un nuevo reconocimiento para la actriz española que, tras ser premiada junto al resto del reparto de Emilia Pérez en Cannes y alzarse con el galardón a mejor actriz en los Premios del Cine Europeo, también fue nominada por el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) y por los BAFTA de la Academia británica al premio a la mejor interprete femenina protagonista del año.