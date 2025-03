El loco momento de Kieran Culkin contando que su mujer le prometió 4 hijos si ganaba un Oscar: "Sin presiones"

Kieran Culkin se ha alzado con el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Benji Kaplan en A Real Pain, un judío exasperante que, junto con su primo, interpretado por Jesse Eisenberg (director de la película), viaja a Polonia tras la muerte de su abuela para explorar sus raíces, incorporándose a un tour sobre el Holocausto.

Con la estatuilla, el actor pone fin a un exitoso año, en el que también ha ganado un Emmy por su interpretación de Roman Roy en la última temporada de Succession.

Kieran Culkin en los Oscar 2025 | Reuters

Durante su discurso, Culkin ha querido recordar un acuerdo que tenía con su esposa: "Por favor, no pongáis la música, porque quiero contar una historia muy rápida sobre Jazz".

El actor y su esposa, Jazz Charton, se casaron en 2013, y a pesar de haberse mostrado escéptico sobre tener descendencia, en 2019 anunciaban que estaban esperando su primer hijo. Dos años después dieron la bienvenida a su segundo hijo.

Kieran Culkin y Jazz Charton en los premios Oscar | Reuters

"Hace un año le dije que quería tener un tercer hijo, porque ella me dijo que si ganaba el premio (Emmy) me lo daría. Resulta que lo dijo porque no creía que yo fuera a ganarlo", confiesa.

"Después de la gala, estábamos caminando por un aparcamiento. Ella sostenía el Emmy y dijo: 'Oh, Dios, lo dije. Supongo que te debo un tercer hijo'. Me volví hacia ella y le dije, 'En realidad, quiero cuatro'. Ella se volvió hacia mí (juro por Dios que esto sucedió hace poco más de un año) y me dijo, 'Te daré cuatro cuando ganes un Oscar'", relata Culkin.

"Le tendí la mano, ella me la estrechó y no lo había mencionado ni una vez hasta ahora. ¿Te acuerdas de eso, cariño?", comenta mirando a su mujer que se encontraba sentada entre el público.

Kiran Culkin con su mujer Jazz Charton tras ganar el Oscar | Reuters

Concluye diciendo: "Solo tengo esto que decirte, Jazz, amor de mi vida, de poca fe, sin presiones. Te amo. Siento mucho haber hecho esto otra vez, y sigamos con esos niños. ¿Qué me dices?", a lo que Jazz, entre risas, articula desde su asiento un claro "no".

También ha tenido palabras de agradecimiento para su coprotagonista y creador de la película, Eisenberg: "Eres un genio. Nunca te diría eso a la cara. Nunca lo volveré a decir. Así que disfrútalo".

Parece que el actor podría convertirse en padre nuevamente. Tocará esperar a ver si finalmente se cumple la promesa de la pareja.