Karla Sofía Gascón, ante su nominación al Oscar a Mejor Actriz: "La he recibido entre amenazas y vejaciones"

La interprete española Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, ha asegurado que ha recibido su nominación al premio a la Mejor Actriz en la 97.ª edición de los Oscarentre "insultos, amenazas y vejaciones".

"Hay una lucha de personas, retrógradas o con poca capacidad mental, que están en contra de la libertad y del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria. La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones (...) De momento a mí me da igual, le pido a cada uno de los que están así que me demuestren de manera fehaciente que no soy una señora y una actriz que no merece este reconocimiento", ha señalado Gascón en declaraciones a medios telemáticamente desde Uruguay.

En ese sentido, la actriz ha asegurado que se alegra de que su nominaciónhaya ocurrido pocos días después de que el político republicano Donald Trumpse convirtiese en el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos, aunque hubiese preferido "que no estuviese".

"Espero siempre quemi nominación no tenga nada que ver mi sexualidad o mi color de pelo, sino con mi actuación (...) Es un trabajo histórico, por muchos factores, pero también me alegro de que haya coincidido. Bueno, me alegraría más si no hubiera estado este señor, pero me alegro porque va a ser un revulsivo", ha apuntado.

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez | Pathé Films

Sin embargo, Gascón ha mostrado su "lástima" por el gobierno de Trump, una mezcla de "cacique de pueblo y fascista de última generación", y que su mandato implique un retroceso en derechos.

"Me da un poco de lástima porque al final Estados Unidos es un referente para todos nosotros en el mundo, para los demás países. Entiendo la relevancia que tiene el que haya un presidente u otro. Me da lástima que haya personas como esta por el mundo, como Bolsonaro o como todos estos... Una mezcla entre cacique de pueblo y fascistas de última generación, que están apoderándose de las instituciones en muchísimos países, vendiendo odio que otros les compran con una facilidad tremenda sin entender que al final ese odio perjudica a los que les votan. No entiendo cómo podemos seguir así en el mundo, retrocediendo constantemente y cometiendo los mismos errores que hemos cometido en el pasado tantísimas veces", ha continuado.

"QUIERO GANAR, NO VOY A MENTIR"

Con esta nominación a los galardones que cada año concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Gascón alcanza el "colofón final" a una actuación que ella misma ha calificado como "increíble", para después asegurar que pese a compartir categoría con actrices como Demi Moore (La sustancia), quiere "ganar".

"Esto que pasó ayer es el colofón de todo. Lo que pase extra, ya me da igual un poco. Aunque quiero ganar, obviamente, no voy a mentir. Mi actuación es algo increíble, aunque algunos dirán que no tengo abuela (...) Reconozco cuando he hecho una cosa mal, pero no sé por qué tenemos que estar siempre: ay, no, es que no voy a decir algo (...) Mi éxito ahora mismo es porque soy yo misma, porque hago lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer, no me dejo manipular por nadie (...) Obviamente no me voy a sentir feliz si gana otra persona que no sea yo, es ridículo. Me alegro por los demás, pero que lo ganen otro año, cuando no esté yo nominada", ha dicho entre risas.

La actriz ha recibido las felicitaciones de muchos compañeros de profesión como Penélope Cruz --con la que comparte ciudad natal, Alcobendas (Madrid)--, Antonio Banderas o Demi Moore, aunque también ha agradecido la enhorabuena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La única relación que tengo hoy con la política es que me ha escrito el presidente del Gobierno, de lo cual, sea del partido que fuera, me sentiría orgullosa. La vicepresidenta, el ministro de Cultura, la ministra de Cultura de Francia, me han escrito mensajes de apoyo y de cariño, y eso es lo que tiene que imperar en esta sociedad en cuanto a la política. Estar abiertos a, por mucho que no tengamos los mismos ideales, los logros de los cohabitantes de nuestra sociedad", ha precisado.

Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025 | Gtres

"NO ME PUEDO ELEGIR REPRESENTANTE DE NADIE QUE NO ME HAYA ELEGIDO"

Frente a las etiquetas de "referente trans", Gascón ha manifestado que aunque se siente orgullosa de poder usar su palabra para que otras personas no "sufran" lo que ha sufrido ella, no se puede "elegir representante"de ningún colectivo de personas que no la hayan "elegido".

"Me siento muy orgullosa de poder utilizar mi palabra para que otras personas no sufran las mismas cosas que he sufrido. Pero no me puedo elegir como representante de nadie que no me ha elegido. Puedo hablar por mí misma y si con mis palabras ayudo a personas que estén en misma situación, me alegraré mucho. Pero me da mucha rabia mucha gente que en los grupos, da igual el que sea, se apropian de la palabra de todos los integrantes de ese grupo sin que les haya sido otorgada. Y hablan por todo el mundo LGTBI, por todas las personas trans, por todo México, por toda Latinoamérica... Estoy un poco harta de esta gente que se cree con la potestad de la palabra", ha confesado.

Así, Gascón afronta la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo 2 de marzo de nuevo en el Dolby Theatre de Los Angeles y que estará conducida por el presentador Conan O'Brien, con mucha "energía", con ganas de conocer a Leonardo Di Caprio y Brad Pitt y, sobre todo, con ganas de ganar.

"Espero que todos los votos sean subjetivos a mi favor y a favor de Emilia Pérez. A seguir adelante, no nos queda de otra, ya no puedo hacer otra cosa. No me voy a ir ahora a mi casa justo en la recta final, sería un desastre", ha concluido risueña.