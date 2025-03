Karla Sofía Gascón llega a España tras asistir a los Oscar y asegura que se encuentra "bien"

Karla Sofía Gascón ya ha llegado a España tras asistir a los Premios Oscar el pasado fin de semana, ya que estaba nominada por su interpretación en la película Emilia Pérez. La actriz acudió a la gala pero decidió no posar en la alfombra roja tras la polémica generada por unos antiguos tuits ofensivos.

Ahora que ya ha regresado a nuestro país, las cámaras de Europa Press le han preguntado en el aeropuerto cómo ha vivido la ceremonia y cómo se encuentra, pero tan solo ha respondido que está "bien". Tras comentarle el cariño que le tiene la prensa, Karla respondió "y yo a vosotros" y lanzó un beso a la cámara. A pesar de las múltiples preguntas de la reportera, la actriz se despidió diciendo "nos vemos en los premios de la unión de actores, ¿va?".

La actriz española Karla Sofía Gascón | EFE

La carta de Karla Sofía Gascón

Hace tan solo unas horas el medio estadounidense The Hollywood Reporter publicaba una carta donde Karla Sofía Gascón hablaba por primera vez tras la gala de los Oscar. En ella, la actriz volvía a pedir perdón "a todos los que he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi recorrido" y se comprometía a "seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro".

La actriz también confesaba en este comunicado que durante la controversia, a la que llama una "tormenta inesperada y devastadora", hubo momentos en el que "el dolor fue tan abrumador que contemplé lo impensable".