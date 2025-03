Karla Sofía Gascón habla por primera vez tras los Oscar: "El dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable"

Una semana después de los premios Oscar, la actriz Karla Sofía Gascón ha enviado una carta al medio estadounidense The Hollywood Reporter donde habla por primera vez tras asistir a los premios, donde estaba nominada por su papel en Emilia Pérez, y vuelve a pedir perdón por la polémica sobre los antiguos tuits ofensivos.

"Me hubiera gustado vivirlo con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, de celebrar, como lo estoy ahora, llena de amor, a una persona que pone su alma y su ser en su trabajo y que se entrega a los demás", dice la actriz. "Estoy muy agradecida de volver y de cómo me recibieron mis compañeros y los profesionales de la industria de Hollywood. Estoy agradecida con la academia, con Netflix y con la producción", comenta.

Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar 2025 | Reuters

Además, ha querido volver a pedir perdón "a todos los que he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi recorrido" y se compromete a "seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro". Karla Sofía Gascón afirma que las "cosas hirientes" que dijo e hizo vinieron "del miedo, de mi propia ignorancia, de mi propio dolor".

La actriz espera que todo lo ocurrido sirva para "abrir una discusión y una reflexión sobre la salud mental": "En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión".

"Se lanzaron acusaciones absurdas, incluso delirantes, sobre mí, las cuales dañaron mi espíritu profundamente. Las cosas escalaron a tal punto, y tan rápido, que ni siquiera podía respirar", dice la actriz.

La interprete de Emilia Pérez confiesa que durante la controversia, a la que llama una "tormenta inesperada y devastadora", hubo momentos en el que "el dolor fue tan abrumador que contemplé lo impensable".

Karla Sofía Gascón en los Premios César 2025 | Reuters

"Albergué pensamientos más oscuros que los que consideré en mis anteriores y no menos íntimas luchas personales. Y me pregunté a mí misma: si yo, con toda mi fuerza y preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al límite, ¿qué le habría pasado a alguien con menos recursos emocionales para resistir estos ataques? De alguna manera, lo conseguí. Otros no habrían sobrevivido este invierno brutal que estoy a punto de cerrar", dice en el comunicado a The Hollywood Reporter.

Momento para reflexionar

"Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y cuando todo lo que recibo es pura rabia, bullying flagrante, vejaciones, desprecio e incluso amenazas de muerte", continúa Karla Sofía Gascón.

"Afortunadamente, he conservado mi pizca de cordura para ver la luz al final de este túnel de odio y entender que debo ser y hacerlo mejor, y corregir mis errores pasados, sin involucrarme en más oscuridad. De lo contrario, si sigo su juego y correspondo y amplifico todo ese odio que otros proyectan sobre mí, me perderé; nunca avanzaré y no podré seguir ayudando a otros que todavía están atrapados en la tormenta", reflexiona en la carta.

"Solo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza. Un mundo donde podamos aprender y crecer a medida que avanzamos. Un mundo donde todos podamos dejar de lado nuestros escudos y ser nosotros mismos. Gracias desde el fondo de mi corazón", finaliza Karla Sofía Gascón.