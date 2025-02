El comunicado de Karla Sofía Gascón donde explica que estaba "perdida" en su transición y pide ayuda para "avanzar": "Por fin sé quién soy"

Momentos complicados para Karla Sofía Gascón, que ha visto como su ilusión por convertirse en la primera mujer trans en ganar el Oscar a Mejor Actriz por Emilia Pérez se desvanece tras salir a la luz unos polémicos tuits de tinte racista y homófobo que publicó en el pasado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) y que han desatado una oleada de críticas en su contra.

A pesar de que la intérprete de Alcobendas pidió disculpas hace unos días por sus controvertidos comentarios en contra del islamismo, del cristianismo e incluso de la propia gala de los Oscar, Netflix -productora de Emilia Pérez- ha tomado una tajante decisión y ha decidido borrar a Karla Sofía, eliminando su imagen del cartel de la película, y apartándola de la campaña promocional previa a la gran noche del cine, con eventos como los Premios Critics Choice, los Premios PGA o los Premios AFI entre otros.

"Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad" se disculpaba públicamente Karla Sofía tras la publicación de sus controvertidos tuits, antes de que la plataforma de streaming la apartase completamente de la campaña de Emilia Pérez a los Oscar.

Un durísimo golpe tras el que la actriz ha emitido un comunicado en redes sociales con una significativa reflexión que desliza lo perdida que está ante el aluvión de críticas que apuntan a que su sueño de ganar el premio de la Academia de Hollywood a mejor actriz se ha esfumado.

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo" comienza su texto, en el que ha dedicado unas palabras de agradecimiento a "quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje". "A mi equipo, mis compañeras -Zoe Saldana y Selena Gómez- al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso".

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones" reconoce, asegurando que "he sido transparente porque no tengo nada que esconder". "Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida" confiesa, lamentándose de que a raíz de sus tuits "me quieren aplicar el cancel culture".

"Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?", concluye, dejando entrever que está perdida y no sabe cómo salir de este embrollo que podría significar su caída a los infiernos y el precipitado fin de su meteórica carrera en el mundo del cine.