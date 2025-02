Jedet se pronuncia en los Goya sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "No se mira a todo el mundo igual"

Jedet ha sido una de las actrices invitadas a la 39 edición de los Premios Goya que se ha celebrado en esta ocasión en Granada, su tierra natal.

En la alfombra roja Jedet ha hablado sobre uno de los temas del momento, la polémica de Karla Sofía Gascón. Recordemos que la actriz protagonista de Emilia Pérez ha sido apartada de la campaña que la cinta está haciendo camino a los Oscar, donde ella misma está nominada a Mejor Actriz, después de salir a la luz una serie de mensajes racistas y de odio que habría publicado en su cuenta de Twitter años atrás.

"Condeno al 100%. No condeno porque no soy una jueza, pero me parece repugnante esos tuits [de Karla Sofía Gascón]", empieza diciendo Jedet. "Esas disculpas en las que no te estás disculpando, sino que estás reafirmando y creyendo que todo el mundo va en tu contra cuando no es así".

"Pero también pienso que no se mira a todo el mundo con la misma vara y que esto se ha usado un poco como una excusa para acabar con ella", comenta.

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez | Pathé

Además, la intérprete ha revelado que fue una de las candidatas para el papel de Karla Sofía Gascón en la película: "Yo hice el casting de esta película [Emilia Pérez]. El papel, ya de por si era para una actriz mayor. Yo tengo 30. El personaje tenía 50, pero aún así quisieron verme. Lo hice y nunca más me dijeron nada después de estar en contacto".

"Ahora me alegro de no haberla hecho", concluye diciendo.