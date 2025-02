Demi Moore se acuerda de Karla Sofía Gascón tras ganar el premio a Mejor actriz en los Critics Choice

La carrera por los principales premios situó entre las favoritas a Demi Moore y Karla Sofía Gascón, con permiso de Fernanda Torres, ganadora en los Globos de Oro.

Sin embargo, los últimos días han sido muy convulsos en la vida de la actriz española después de que salieran a la luz sus polémicos tuits y muchos calificaran sus disculpas de victimistas.

Por ello, ha recibido palabras negativas de sus colegas en Emilia Pérez como Zoe Saldaña, la cual ha dicho que está decepcionada, o de su director, Jacques Audiard, el mismo que hace apenas unas semanas la alababa.

Así, Gascón decidió no asistir a los Critics Choice Awards celebrados este viernes en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, para rebajar la tensión y no opacar el trabajo de sus compañeros.

Finalmente, Demi Moore ganó el premio a Mejor actriz por su trabajo en La sustancia y lo cierto es que tuvo un gesto con su rival al recordarla en su discurso.

Demi Moore con su premio a Mejor actriz en los Critics Choice Awards 2025 | Cordon Press

"Para las otras mujeres de esta categoría, Cynthia, Karla, que sé que no estás aquí, Marianne, Angelina, Mikey, este ha sido el regalo más grande de todo este proceso, poder pasar tiempo conociéndolas y compartiendo sus historias", dijo.

"Sólo quiero decir que el reconocimiento, no sólo por mí, sino por lo que trata esta película, lo que intenta transmitir, es casi como un elixir. Es el bálsamo curativo para el tema que plantea la película", señaló. "Y estoy muy agradecida no sólo por mi actuación, sino por haber puesto de relieve esta película, este género de películas, normalmente de terror, que se pasan por alto y no se ven por la profundidad que pueden contener", añadió.

Por su parte, Zoe Saldaña no quiso nombrar a Karla Sofía tras conquistar el galardón a Mejor actriz de reparto.

Cabe recordar que el plazo de votación de los Critics Choice Awards concluyó antes de que surgiese la polémica de Karla Sofía.