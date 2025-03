De una infancia traumática a favorita para los Oscar: la trágica historia de Demi Moore

Una de las grandes protagonistas de la noche de los Oscar será la actriz Demi Moore, quien parte como favorita en la categoría de Mejor actriz gracias a su papel en la película La Sustancia, por el cual ya ha ganado otros importantes galardones como el Globo de Oro.

Hollywood parece estar deseando verla subir al escenario del Dolby Theatre y ver así reconocida su larga trayectoria, después de mucho tiempo menospreciada como una intérprete taquillera, pero no digna de papeles de enjundia. Sin embargo, ese desprecio por cierto sector de la crítica o de la industria del cine no ha sido la única piedra en el camino de Demi Moore hasta este momento, ni mucho menos.

Demi Moore en La sustancia | Working Title Films

Su pasado esconde mucho sufrimiento y episodios vitales bastante turbios que comenzaron desde muy niña por culpa de su madre. Esta, Virginia King, tenía solo 18 años cuando la dio a luz y claramente no estaba preparada para asumir tal responsabilidad.

Para el momento del nacimiento, Virginia se había separado del padre biológico de la niña, Charles, y había encontrado el amor de nuevo en otro hombre llamado Danny, quien ejerció de padre. Sin embargo, esto no se lo contaron a ella, que lo descubriría más tarde a través de su tía. Tanto Virginia como Danny eran alcohólicos y se dice que, con frecuencia, ella llevaba a Demi a bares desde jovencita para que llamara la atención de hombres mayores.

Demi Moore en su infancia | Gtres

Así, el episodio más turbio de la niñez de Demi llegó a los 15 años, cuando su madre supuestamente la vendió a un hombre por 500 dólares, quien la violó en su casa. Sobre este trauma, Demi Moore contó en sus memorias Inside Out lo siguiente: "Durante décadas, ni siquiera lo consideré una violación. Lo consideré algo que yo había provocado, algo que me sentía obligada a hacer porque ese hombre lo esperaba de mí; yo le había permitido que lo esperara de mí... Yo era un blanco fácil para un depredador".

Durante su adolescencia sentía que "no hubiera ningún lugar seguro al que ir" y, como consecuencia de este terrible suceso, desarrolló problemas como estrés postraumático, insomnio, adicción, ansiedad y trastornos alimentarios.

En una entrevista en el programa Good Morning America se le preguntó si creía que su madre la había vendido intencionalmente, a lo cual contestó que "en el fondo de mi corazón, creo que no. No creo que haya sido una transacción sencilla. Pero... ella le dio el acceso y me puso en peligro".

Demi Moore en una escena de Ghost | Gtres

Los problemas de su infancia no acabaron ahí. Tal y como ha contado, desde pequeña fue testigo de varios intentos de suicidio de su madre e, incluso, una vez tuvo que ayudar a su padre a abrirle la boca y sacarle las pastillas para evitar que muriese. Con tal situación en casa, no es de extrañar que durante el instituto Demi empezase a fumar y a salir a discotecas antes de que le correspondiese por su edad; tanto que a los 16 comenzó a salir con un hombre de 28 con el que se fue a vivir.

Respecto a su padre Danny, este se suicidó poco antes de que ella cumpliese la mayoría de edad y la dejó con un profundo sentimiento de soledad. De hecho, fue el motivo por el que se casó con Freddy Moore, de quien tomó el apellido por el que hoy es conocida. "Mi padre murió en octubre, cumplí 18 años en noviembre y me casé con Freddy en febrero del año siguiente. Obviamente, fue un momento confuso y tenso, y nuestra boda reflejó la naturaleza impredecible de la decisión", escribió en sus memorias. "No podía afrontar el hecho de que me iba a casar para distraerme del duelo por la muerte de mi padre porque sentía que no había lugar para cuestionar lo que ya había puesto en marcha. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo". Estuvieron juntos entre 1980 y 1985.

Freddy Moore y Demi Moore en 1983 | Gtres

Con su madre, la relación nunca fue muy buena, aunque la actriz nunca cortó lazos, ni siquiera cuando triunfó en el cine. Eso sí, dejaron de hablarse durante ocho años porque Virginia vendió a la prensa amarilla todos los trapos sucios familiares para hacer caja. No obstante, Demi Moore se reconcilió con ella un tiempo antes de su muerte, que sucedió cuando esta tenía 54 años, en 1998, a causa de un cáncer y un tumor cerebral. La estrella de Hollywood la acompañó en sus últimos tres meses, trasladándose incluso con sus tres hijas pequeñas a un motel para estar cerca de Virginia en ese trance.

Demi Moore, su madre Virginia y su hija Rumer Willis de bebé | Gtres

Todos estos traumas desencadenaron en una serie de adicciones que, afortunadamente y con ayuda, Moore pudo frenar. Y lo hizo gracias a un director de cine, Joel Schumacher, con quien coincidió en St. Elmo's Fire, la que fue su primera película importante con 22 años.

Demi Moore y los protagonistas de St. Elmo's Fire | Gtres

Ya desde una prueba de vestuario, el cineasta notó que Demi estaba ebria y pensó que incluso podría suicidarse, así que le dio un ultimátum: ir a rehabilitación o perder el papel. Y ella lo logró gracias a un hombre que también atravesaba problemas similares. "Él todavía no estaba sobrio, así que es como si estuviera haciendo por mí lo que no podía hacer por sí mismo", dijo en una entrevista en Sirius XM.