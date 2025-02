Demi Moore recuerda a "la niña que no creía en sí misma" en su emotivo discurso al ganar otro premio en los SAG Awards

Demi Moore continúa su impresionante racha en la temporada de premios 2025 tras ganar el premio en los SAG Awards a la Mejor Interpretación por su papel en La sustancia. La estrella de Hollywood, quien ya se llevó el Globo de Oro y el Critics Choice en la misma categoría, ahora suma este importante reconocimiento, consolidando su posición como una de las favoritas para los próximos Premios Oscar.

Visiblemente emocionada, Moore ha subido al escenario para recibir su galardón, pronunciando un conmovedor discurso donde reflexiona sobre su carrera, su crecimiento en la industria y el apoyo que ha recibido de sus compañeros actores.

"Esto es extraordinario y profundamente significativo", comienza Moore. "Mientras pensaba en esta noche, me di cuenta de que no había pensado en cuándo me hice miembro de esta increíble organización. Fue en 1978. Tenía 15años, casi 16. Y cambió mi vida porque me dio significado, propósito y dirección. Era una niña que estaba sola, sin un plan en la vida y, ciertamente, sin saber nada sobre actuación".

Demi Moore en los SAG | Gtres

La actriz destaca el impacto que sus compañeros de la industria han tenido en su trayectoria: "Pero observé, escuché y aprendí de todos ustedes. Todos han sido mis más grandes maestros. Y estoy muy, muy agradecida de haber continuado durante todos estos años, de haber podido intentarlo y, a veces, tener éxito y, a veces, fallar, pero de haber podido seguir adelante, y no podría hacerlo sin el apoyo de mi increíble equipo, la gente que estuvo detrás de mí".

"Cuando era una actriz joven, fueron los directores de casting, los directores y los productores quienes me llevaron a la sala de audición, donde podía sentirlos, y ustedes podían sentirme a mí, y sus comentarios significaron todo. Eso es lo que me ayudó. Por eso, a estos jóvenes actores que ahora tienen que hacerlo todo, solo quiero animarlos a que no pierdan de vista la conexión humana. Ese es el verdadero trabajo que hacemos. Estar conectados los unos con los otros", continúa diciendo.

Para cerrar su emotivo discurso, la actriz reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo: "Sabéis esta idea de que lo que creemos es mucho más poderoso de lo que pensamos... Y ese dicho de 'lo creeré cuando lo vea'. Pero la realidad es que, cuando lo crea, lo veré, y estoy muy agradecida por esto. Gracias". También ha recordado muy emocionada a "esa niña pequeña que no creía en sí misma".

Con la voz entrecortada ha finalizado diciendo: "Y solo... simplemente no me salen las palabras, así que solo puedo decir gracias, muchísimas gracias".

Con este premio SAG en su haber, Demi Moore fortalece su campaña rumbo a los Premios Oscar, donde competirá por el galardón a Mejor Actriz.

El mundo del cine espera con ansias la gala del Oscar que se celebrará el próximo domingo 2 de marzo, donde se sabrá si Moore logrará coronar su exitosa temporada de premios con el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica.