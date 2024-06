Jon Cryer recuerda su breve relación con Demi Moore y su adicción a las drogas: "Felizmente no me di cuenta"

Parte de la generación de actores conocida como el Brat Pack se ha reunido para presentar el documental Brats 40 años después de su apogeo en la cultura popular. Andrew McCarthy, Jon Cryer y Demi Moore, a pesar de no estar muy orgullosa de ese apodo, han acudido al Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.

Allí, el actor de Dos hombres y medio ha hablado de la relación amorosa que tuvo con la exmujer de Bruce Willis, con quien coincidió en el rodaje de Click, Click, cuando él tenía 19 años y ella, 22.

Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Demi Moore y Jon Crye | Getty Images

"Salimos por un corto tiempo mientras trabajábamos en Click, Click, pero supongo que nuestro romance en particular fue, de hecho, bastante pequeño", recordó Cryer a People, antes de mencionar el problema con las drogas que tuvo la intérprete.

"Ella ya estaba luchando con un problema de drogas. Algo de lo que felizmente no me di cuenta hasta un par de semanas antes de que terminara la película", añadió. Eso sí, de deshizo en elogios hacia la actriz. "Ella era increíblemente carismática y comprendía mucho mejor el negocio que yo. Conocía a todos, pero ambos estábamos muy nerviosos por ser protagonistas de una película por primera vez".

Cabe recordar que la estrella de Ghost afirmó que Cryer perdió la virginidad con ella y que se sentía mal porque fue insensible con él. A lo que él le contestó sin rencores.

Demi Moore y Jon Cryer en la película Click, Click | Cordon Press

Sobre su comentada adicción, Demi Moore arrastraba ya en su veintena una vida personal complicada, como puedes ver en el vídeo de arriba. Desde su juventud consumía alcohol en grandes cantidades y cocaína para sobrellevar su incipiente estrellato. La primera vez que fue a rehabilitación fue en 1985, gracias al director de St. Elmo, punto de encuentro, Joel Schumacher. Se mantuvo sobria durante casi veinte años, pero en 2012, en plenos cuarentenas, recayó complicando su relación con sus hijas.

Afortunadamente, Moore volvió a salir de aquel agujero, superó sus problemas e hizo las paces con sus hijas, con las que ahora goza de una envidiable relación mientras cuidan de Bruce Willis.

Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis y Scout Willis | Getty

En cuanto al Brat Pack, formado principalmente por Emilio Estévez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy y Mare Winningham, el actor Jon Cryer admitió no identificarse en aquel momento con estas estrellas.

"No me sentía como parte del Brat Pack porque no creía que fuera uno de esos chicos geniales. Pensé que las dos películas que definían al grupo eran El club de los cinco y St. Elmo's Fire, y en ninguna de ellas aparecí", confesó el intérprete de 59 años.