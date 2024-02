Hugo Silva no cree que vaya a ganar en su primera nominación al Goya: "Es bastante estricto"

El actor Hugo Silva asegura estar "nervioso e ilusionado" ante su primera nominación a los Goya a Mejor actor de reparto por Un amor y afirma que no se ve "favorito" para recoger el cabezón el próximo sábado 10 de febrero.

"Esto es una votación de los académicos y no de un grupo de gente que se pueda poner de acuerdo. Esto es realmente bastante estricto, ya que votan todos los académicos y es algo bastante vigilado con una notaria que está muy encima de todo", ha indicado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el próximo 14 de febrero de su nueva película Buscando a Coque.

Así ha respondido Silva tras ser preguntado sobre si sus posibilidades han aumentado al no ser premiado en los Feroz o en los Gaudí y ha precisado que es un "gran honor" haber recibido su primera nominación por su trabajo con Isabel Coixet.

Hugo Silva en Un Amor | BTeam Pictures

"Es un puntazo estar nominado a los Goya. Desde que salió la nominación me ha dado tiempo a mirar para atrás y estoy muy agradecido por toda la gente que me ha apoyado y me han dado oportunidades en el cine", ha afirmado.

Un amor de Isabel Coixet cuenta con siete nominaciones a los Premios Goya: Mejor actriz protagonista (Laia Costa); Mejor actor protagonista (Hovik Keuchkerian); Mejor actor de reparto (Hugo Silva); Mejor dirección de fotografía; Mejor guion adaptado; Mejor dirección; y Mejor película.

