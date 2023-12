Hugo Silva reacciona a su primera nominación a los Goya por Un Amor: "Te acuerdas de mucha gente"

A principios de este mes, Hugo Silva utilizaba las redes sociales para informar a todos sus seguidores del fallecimiento de su padre. Tanto en su cuenta de Instagram como en X -lo que antiguamente era Twitter-, el actor reflejaba el gran dolor que sentía al haber tenido que despedir a su padre: "Gracias por todo Papá. Te quiero".

Tras este varapalo emocional, el actor ha recibido una buenísima noticia, está nominado a los Premios Goya 2024, una noticia que ha recibido esta misma mañana y que le ha llenado de emoción porque es un gran reconocimiento a su trayectoria como intérprete.

Hugo hablaba ante las cámaras y confesaba estar "en una nube" tras su primera nominación en los Goya por su trabajo en 'Un amor', de Isabel Coixet. "Lo he visto, me ha empezado a sonar el teléfono, un taxi abajo y para acá" nos explicaba el actor loco de felicidad por esta nominación.

Sin querer entrar en detalles, Hugo nos confirmaba que cuando ha recibido la noticia "te acuerdas de mucha gente sobre todo, pero bueno" y evitaba entrar en detalles sobre las personas en las que ha pensado, pero sí nos dejaba claro que lo va a celebrar por todo lo alto: "tengo ganas de tomarme una cerveza con mucha gente".

Por último, el actor nos contaba que se ha quedado en shock al escuchar su nombre: "Los he empezado a ver, lo he tenido que quitar con los nervios, pero he dicho, bueno, bah, hay que verlo, y, nada, muy contento, de verdad".

Los Premios Goya se celebrarán el próximo 10 de febrero.