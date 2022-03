'Héroes de barrio': Entrevistamos al equipo de una comedia llena de humanidad

Un padre se ve en el aprieto de cumplir la ilusión de su hija futbolista de conocer a Joaquín, el jugador del Betis, tras asegurar que es amigo suyo en 'Héroes de barrio', segundo largometraje dirigido por la gaditana Ángeles Reiné, quien define la película como "una comedia con valores".

Reiné tenía claro que quería que los personajes de esta trama que se desarrolla en un barrio de Sevilla "hablaran en andaluz, un andaluz que se entendiera, no un andaluz cerrado que no se entendería en el resto de España".

"La única que no era andaluza era Luna Fulgencio, pero lo trabajó con su abuelo andaluz, creo que ha quedado muy bien y quien no sepa que no es andaluza no lo pilla". Completan el reparto Antonio Pagudo, Alex O'Dogherty, Jesús Olmedo, Antonio Dechent y Lisi Linder. Con ellos hemos charlado y puedes ver la entrevista en el vídeo sobre estas líneas.

Reiné recibió este encargo del productor Eduardo Campoy, que le entregó el guion inicialmente escrito por Antonio Prieto y le dio la posibilidad de retocarlo y hacerlo "más personal" y aportarle "nuevas ideas y enfoques", como por ejemplo cambiar el libreto para que el protagonista tuviera una hija, no un hijo.

Para la directora esta película es "lo que los americanos llaman una 'feel good movie', de pasarlo bien y de buen rollo, de salir del cine con muchas ganas y con valores sobre la amistad, el amor, la tolerancia, llevarse bien con las parejas y escuchar a los hijos".

¿De qué va 'Héroes de barrio'?

Paula (Luna Fulgencio) es una niña que juega en un equipo de fútbol infantil y pide a su padre, Luis (Antonio Pagudo), que le traiga a final de temporada a Joaquín, el jugador del Betis, de quien este finge ser un buen amigo. Luís se apoya en su padre, un exboxeador (Antonio Dechent), y en su amigo Lito (Alex O'Dogherty) para intentar recuperar el amor de su vida, que ahora vive con una nueva pareja. Todos ellos, personajes característicos de un barrio popular sevillano, vivirán divertidas peripecias para conseguir el deseo de la niña.

