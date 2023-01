Las fotos de Jamie Lee Curtis en shock tras ser nominada por primera vez a los Oscar: "Atónita y emocionada"

Este 24 de enero de 2023 se han conocido las nominaciones a la 95 edición de los Premios Oscar donde la película 'Everything Everywhere All at Once' ('Todo a la vez en todas partes') ha sido la que ha recibido más nominaciones con 11 en total.

La cinta de Dan Kwan y Daniel Scheinert cuenta la historia de una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Entre las nominaciones más importante que 'Everything Everywhere All at Once' ('Todo a la vez en todas partes') ha recibido se encuentra la de Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista para Michelle Yeoh, Mejor Actor Protagonista para Ke Huy Quan o Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis.

A sus 64 años Jamie Lee Curtis, quien lleva toda la vida dedicada al mundo de la interpretación, ha recibido su primera nominación a los Oscar y la actriz ha compartido por Instagram 3 fotos que muestran su sorpresa al escuchar su nombre.

Además, de escribir estas palabras. Primero ha contado una pequeña anécdota: "¡VAYA SORPRESA! Una de mis mejores amigas y más antiguas, @debopp, me envió un mensaje de texto a las 5:15 diciendo que estaba sentada frente a mi casa y que quería compañía viendo las nominaciones. Debbie Oppenheimer ganó un Oscar por el hermoso documental que hizo sobre la historia de su madre como una de las kindertransport en el documental ganador del Oscar 'Into The Arms Of Strangers: Historias del Kindertransport'. Allí estaba ella en la oscuridad total, congelada, fría con una parka. Entró y se sentó conmigo como yo me había sentado con ella el día que se dirigía a la ceremonia de los Oscar, el año en que ganó. Nos cogimos de la mano".

Para después explicar que no sabía que había alguien inmortalizando el momento: "Ni siquiera me di cuenta de que nos sacaron fotos. El primero es el momento de escuchar mi nombre, y luego la emoción del nombre de mi amiga Stephanie Hsu, y el resto de nominaciones y luego lo mejor de todo, un abrazo cariñoso para mi esposo. Sin filtros. Sin falsedad. Sólo la verdad de un momento de alegría captado por un amigo. ¡Hola @everythingeverywheremovie nos llevamos 11 nominaciones!".

Jamie Lee Curtis es hija de los actores Janet Leigh y Tony Curtis, ambos también fueron nominados a los Oscar, y, ahora, la actriz ha escrito estas palabras en su honor junto a una foto de ellos en Instagram:

"Ni siquiera estaba entre mis sueños más salvajes. Siempre me he sentido como un extraño mirando hacia adentro y, sin embargo, siempre he sido muy agradecida por todas y cada una de las oportunidades que he tenido. Ser parte de esta hermosa película, que acaba de recibir tantos reconocimientos para nuestro talentoso y variopinto grupo de artistas, es lo más destacado de mi vida profesional. Como esta es una película sobre una familia de inmigrantes y sus luchas por la vida, de inmediato pienso en mis padres, hijos de inmigrantes de Hungría y Dinamarca, cuyas familias vinieron aquí y se sacrificaron por sus hijos para lograr sus sueños. Solo puedo imaginar cómo se sentirían ellos y sus padres al escuchar que su hija/nieta fue nominada esta mañana a un Oscar. Estoy atónita, honrada y emocionada por nuestra pequeña película que pudo y lo hizo y, según las nominaciones de hoy, sigue haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo".