Los eventos cancelados de Hollywood por los incendios de Los Ángeles: Desde los Critics Choice Awards a las nominaciones de los Oscar

Hollywood ha visto cómo Pacific Palisades, una zona de residencia para muchas estrellas, ha sido el punto principal de la ola de incendios más devastadores de la historia de Los Ángeles. Las llamas han reducido a cenizas calles enteras, vehículos y mansiones millonarias.

Con más de una decena de fallecidos, y decenas de miles de desplazados, ahora las llamas amenazan con extenderse hacia otros barrios como Brentwood y Encino. Por ello, poco a poco, la industria del entretenimiento ha tenido que ir cancelando o posponiendo diversos eventos.

Numerosas estrellas de Hollywood pierden su casa por los incendios de Los Ángeles | EUROPAPRESS

Tal y como recoge Deadline, se han cancelado los estrenos de la temporada 2 de Severance; el de la película The Last Showgirl, protagonizada por Pamela Anderson; el de la serie The Pitt; Better Man, la película de Robin Williams; A Real Bug's Life, de Akwanfina; Hombre Lobo; Unstoppable, de Jennifer Lopez; De vuelta a la acción, de Cameron Diaz y Jamie Foxx; One of Them Days, de Keke Palmer.

También producciones de televisión como Anatomía de Grey, Hacks, NCIS, Happy's Place, Suits LA , Colegio Abbott, Ted, Fallout o el show de Jimmy Kimmel, entre muchas otras.

Además, en plena temporada de premios, se han pospuesto la entrega de los Critics Choice Awards hasta el 26 de enero, la BAFTA Tea Party, las nominaciones de los WGA y PGA Awards y la de los Oscar, que pasan a ser el 19 de enero.

Una estatuilla de los Oscars | EFE

Asimismo, el festival de cine de Mammoth se ha aplazado y se han suprimido funciones del musical de Wicked o el espectáculo de comedia de Martin Short y Steve Martin.

De hecho, a todo ello se le podría sumar la ceremonia de los Grammy 2025, que podría retrasarse según informa The Hollywood Reporter.